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Медведев прокомментировал победу ЕР на выборах
Медведев прокомментировал победу ЕР на выборах - РИА Новости, 04.12.2021
Медведев прокомментировал победу ЕР на выборах
Условия избирательной кампании на выборах в Госдуму в 2021 году были жестче, чем раньше, но "Единая Россия" сумела одержать победу и снова получить... РИА Новости, 04.12.2021
2021-12-04T14:17
2021-12-04T14:17
2021-12-04T14:36
политика
единая россия
дмитрий медведев
россия
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Условия избирательной кампании на выборах в Госдуму в 2021 году были жестче, чем раньше, но "Единая Россия" сумела одержать победу и снова получить конституционное большинство, заявил председатель ЕР Дмитрий Медведев на съезде партии в субботу."Последнее очень важное электоральное достижение - победа на выборах депутатов в Госдуму. Сейчас вот президент об этом говорил. Действительно, победа уверенная, безоговорочная, которая позволила нам снова получить конституционное большинство. И это несмотря на то, что условия избирательной кампании были в целом жестче, чем раньше", - сказал Медведев.
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политика, единая россия, дмитрий медведев, россия
14:17 04.12.2021 (обновлено: 14:36 04.12.2021)
Медведев прокомментировал победу ЕР на выборах
Председатель ЕР Медведев: партия победила на выборах в ГД, несмотря на жесткие условия