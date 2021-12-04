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Медведев прокомментировал победу ЕР на выборах

Медведев прокомментировал победу ЕР на выборах - РИА Новости, 04.12.2021

Медведев прокомментировал победу ЕР на выборах

Условия избирательной кампании на выборах в Госдуму в 2021 году были жестче, чем раньше, но "Единая Россия" сумела одержать победу и снова получить... РИА Новости, 04.12.2021

2021-12-04T14:17

2021-12-04T14:17

2021-12-04T14:36

политика

единая россия

дмитрий медведев

россия

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Условия избирательной кампании на выборах в Госдуму в 2021 году были жестче, чем раньше, но "Единая Россия" сумела одержать победу и снова получить конституционное большинство, заявил председатель ЕР Дмитрий Медведев на съезде партии в субботу."Последнее очень важное электоральное достижение - победа на выборах депутатов в Госдуму. Сейчас вот президент об этом говорил. Действительно, победа уверенная, безоговорочная, которая позволила нам снова получить конституционное большинство. И это несмотря на то, что условия избирательной кампании были в целом жестче, чем раньше", - сказал Медведев.

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политика, единая россия, дмитрий медведев, россия