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Российских туристов предупредили об активизации вулкана в Индонезии
Российских туристов предупредили об активизации вулкана в Индонезии - РИА Новости, 04.12.2021
Российских туристов предупредили об активизации вулкана в Индонезии
Посольство РФ в Индонезии предупредило об активизации вулкана в провинции Восточная Ява и рекомендовало "держаться подальше" от места возможного извержения. РИА Новости, 04.12.2021
2021-12-04T14:15
2021-12-04T14:15
2021-12-04T14:59
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Посольство РФ в Индонезии предупредило об активизации вулкана в провинции Восточная Ява и рекомендовало "держаться подальше" от места возможного извержения."Предупреждаем об активизации вулкана Семеру в провинции Восточная Ява. Держитесь подальше от места возможного извержения, следуйте указаниям экстренных служб и полиции", - сообщило посольство в Telegram-канале.В свою очередь, индонезийский новостной портал Tempo Indonesia со ссылкой на пользователя соцсети Twitter, находящегося в районе извержения, написал, что около 16.00 (12.00 мск), все небо в районе вулкана было затянуто тучами пепла, и на земле стало темно, "как будто была ночь". Наиболее интенсивные "вулканические дожди" выпали в прилегающих к вулкану двух районах административного округа Лумаджанг, входящих в состав провинции Восточная Ява.О пострадавших или разрушениях пока неизвестно, сообщает портал. В районе извержения работают сотрудники отделения Национального агентства по преодолению и смягчению последствий стихийных бедствий по округу Лумаджанг, отслеживая ситуацию и оценивая вероятный ущерб, говорится в сообщении.
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в мире, индонезия, россия
14:15 04.12.2021 (обновлено: 14:59 04.12.2021)
Российских туристов предупредили об активизации вулкана в Индонезии
Посольство в Индонезии предупредило россиян об активизации вулкана Семеру в Восточной Яве