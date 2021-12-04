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В Раде назвали украинцев заложниками амбиций Зеленского
В Раде назвали украинцев заложниками амбиций Зеленского - РИА Новости, 04.12.2021
В Раде назвали украинцев заложниками амбиций Зеленского
Граждане Украины стали заложниками амбиций президента страны Владимира Зеленского, считает депутат украинского парламента от фракции "Оппозиционная платформа -... РИА Новости, 04.12.2021
2021-12-04T13:40
2021-12-04T13:40
в мире
украина
луганская область
владимир зеленский
ренат кузьмин
оппозиционная платформа - за жизнь
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КИЕВ, 4 дек - РИА Новости. Граждане Украины стали заложниками амбиций президента страны Владимира Зеленского, считает депутат украинского парламента от фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь" Ренат Кузьмин."Сегодня мы все оказались заложниками президентских амбиций и непонимания президентом своих полномочий, функций, обязанностей и роли института президента в системе государственной власти. Президент — гарант Конституции, он обязан действовать по закону, обязан править исключительно по закону. Именно соблюдение закона дает ему право требовать исполнение закона всеми гражданами Украины. Только соблюдая Конституцию и законы, президент в праве требовать от нас соблюдения Конституции и законов. Только уважая нас, граждан Украины, президент может требовать уважения к себе", - написал он в своем Telegram-канале.Кузьмин вспомнил, как Зеленский назвал особями тех, против кого были введены санкции. "К сожалению, у нас президент позволяет себе называть граждан своей страны особями... То есть он нас с вами, людей, которые не согласны с его политикой, считает не людьми, а организмами, телами. И при этом требует уважения к себе. Вспомните, как президент доказывал военным, что он "не лох". Это что за слово в устах президента страны?.. Может президент употреблять такие выражения?" - написал депутат.Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что не считает людьми тех, против кого в стране ввели санкции, и назвал их "особями".В 2019 году Ранее Зеленский прибыл на участок разведения сил в Золотом в Луганской области. В сеть попало видео, где президент общается с человеком в военной форме, представившимся добровольцем, на повышенных тонах. Позже штаб Операции объединенных сил в Facebook опубликовал заявление, в котором сообщалось, что данные лица не являются представителями силовиков или Вооруженных сил Украины и, согласно законодательству, не имеют права находиться с оружием в зоне проведения операции. Видео, на котором президент говорит добровольцу "Я президент этой страны. Мне 42-й год. Я же не лох какой-то" вызвало широкий резонанс в обществе.
https://ria.ru/20211203/rada-1762077514.html
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в мире, украина, луганская область, владимир зеленский, ренат кузьмин, оппозиционная платформа - за жизнь
13:40 04.12.2021
 
В Раде назвали украинцев заложниками амбиций Зеленского

Депутат Рады Кузьмин: граждане Украины стали заложниками амбиций Зеленского

© REUTERS / Valentyn OgirenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде - РИА Новости, 1920, 04.12.2021
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
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КИЕВ, 4 дек - РИА Новости. Граждане Украины стали заложниками амбиций президента страны Владимира Зеленского, считает депутат украинского парламента от фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь" Ренат Кузьмин.
"Сегодня мы все оказались заложниками президентских амбиций и непонимания президентом своих полномочий, функций, обязанностей и роли института президента в системе государственной власти. Президент — гарант Конституции, он обязан действовать по закону, обязан править исключительно по закону. Именно соблюдение закона дает ему право требовать исполнение закона всеми гражданами Украины. Только соблюдая Конституцию и законы, президент в праве требовать от нас соблюдения Конституции и законов. Только уважая нас, граждан Украины, президент может требовать уважения к себе", - написал он в своем Telegram-канале.
Кузьмин вспомнил, как Зеленский назвал особями тех, против кого были введены санкции. "К сожалению, у нас президент позволяет себе называть граждан своей страны особями... То есть он нас с вами, людей, которые не согласны с его политикой, считает не людьми, а организмами, телами. И при этом требует уважения к себе. Вспомните, как президент доказывал военным, что он "не лох". Это что за слово в устах президента страны?.. Может президент употреблять такие выражения?" - написал депутат.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что не считает людьми тех, против кого в стране ввели санкции, и назвал их "особями".
В 2019 году Ранее Зеленский прибыл на участок разведения сил в Золотом в Луганской области. В сеть попало видео, где президент общается с человеком в военной форме, представившимся добровольцем, на повышенных тонах. Позже штаб Операции объединенных сил в Facebook опубликовал заявление, в котором сообщалось, что данные лица не являются представителями силовиков или Вооруженных сил Украины и, согласно законодательству, не имеют права находиться с оружием в зоне проведения операции. Видео, на котором президент говорит добровольцу "Я президент этой страны. Мне 42-й год. Я же не лох какой-то" вызвало широкий резонанс в обществе.
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
3 декабря, 17:51
Депутаты Рады предложили обеспечить Зеленского памперсами
 
В миреУкраинаЛуганская областьВладимир ЗеленскийРенат КузьминОппозиционная платформа - За жизнь
 
 
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