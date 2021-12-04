В Раде назвали украинцев заложниками амбиций Зеленского
Депутат Рады Кузьмин: граждане Украины стали заложниками амбиций Зеленского
© REUTERS / Valentyn OgirenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде
КИЕВ, 4 дек - РИА Новости. Граждане Украины стали заложниками амбиций президента страны Владимира Зеленского, считает депутат украинского парламента от фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь" Ренат Кузьмин.
"Сегодня мы все оказались заложниками президентских амбиций и непонимания президентом своих полномочий, функций, обязанностей и роли института президента в системе государственной власти. Президент — гарант Конституции, он обязан действовать по закону, обязан править исключительно по закону. Именно соблюдение закона дает ему право требовать исполнение закона всеми гражданами Украины. Только соблюдая Конституцию и законы, президент в праве требовать от нас соблюдения Конституции и законов. Только уважая нас, граждан Украины, президент может требовать уважения к себе", - написал он в своем Telegram-канале.
Кузьмин вспомнил, как Зеленский назвал особями тех, против кого были введены санкции. "К сожалению, у нас президент позволяет себе называть граждан своей страны особями... То есть он нас с вами, людей, которые не согласны с его политикой, считает не людьми, а организмами, телами. И при этом требует уважения к себе. Вспомните, как президент доказывал военным, что он "не лох". Это что за слово в устах президента страны?.. Может президент употреблять такие выражения?" - написал депутат.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что не считает людьми тех, против кого в стране ввели санкции, и назвал их "особями".
В 2019 году Ранее Зеленский прибыл на участок разведения сил в Золотом в Луганской области. В сеть попало видео, где президент общается с человеком в военной форме, представившимся добровольцем, на повышенных тонах. Позже штаб Операции объединенных сил в Facebook опубликовал заявление, в котором сообщалось, что данные лица не являются представителями силовиков или Вооруженных сил Украины и, согласно законодательству, не имеют права находиться с оружием в зоне проведения операции. Видео, на котором президент говорит добровольцу "Я президент этой страны. Мне 42-й год. Я же не лох какой-то" вызвало широкий резонанс в обществе.
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