https://ria.ru/20211204/ukraina-1762154345.html

Депутат Рады потребовала от украинских политиков включить мозги

"Надо мозги включить!" Депутат Рады потребовала "мира с Россией" - РИА Новости, 04.12.2021

Депутат Рады потребовала от украинских политиков включить мозги

Депутат Верховной рады Виктория Гриб потребовала наладить отношения с Россией и другими соседними странами, чтобы обеспечить развитие Украины. РИА Новости, 04.12.2021

2021-12-04T11:12

2021-12-04T11:12

2021-12-04T12:27

в мире

украина

киев

дмитрий песков

северный поток — 2

россия

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Депутат Верховной рады Виктория Гриб потребовала наладить отношения с Россией и другими соседними странами, чтобы обеспечить развитие Украины."Согласятся ли страны воевать и начать новую мировую войну из-за Украины? Да я уверена, что нет", — сказала она в эфире телеканала "Наш".По словам депутата, ситуация с "Северным потоком — 2" показала нынешнее место Украины на международной арене."Может быть, нам надо мозги включить и решить все-таки, а что же выгодно именно Украине? В данном случае это мир с Россией, <...> со всеми соседями", — добавила Гриб.По ее словам, только тогда Украина сможет нормально развиваться, а "руководство начнет думать о людях".В последнее время киевские власти вслед за Западом утверждают, что Россия якобы готовит "вторжение на Украину", для чего стягивает войска к границе. В Москве эти обвинения неоднократно опровергали. Как заявлял представитель Кремля Дмитрий Песков, Россия не вынашивает никаких агрессивных планов, не собирается ни на кого нападать, а перемещение войск по ее собственной территории не должно никого волновать.

https://radiosputnik.ria.ru/20211202/ukraina-1761904484.html

https://ria.ru/20211204/nato-1762151399.html

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киев

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в мире, украина, киев, дмитрий песков, северный поток — 2, россия