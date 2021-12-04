https://ria.ru/20211204/turtsiya-1762202752.html

В Турции предложили меры для стабилизации ситуации в Донбассе

В Турции предложили меры для стабилизации ситуации в Донбассе - РИА Новости, 04.12.2021

В Турции предложили меры для стабилизации ситуации в Донбассе

Турция имеет хорошие отношения с Россией и Украиной, выступает против эскалации напряженности между этими странами и готова организовать диалог их президентов... РИА Новости, 04.12.2021

2021-12-04T19:49

2021-12-04T19:49

2021-12-04T20:03

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АНКАРА, 4 дек - РИА Новости. Турция имеет хорошие отношения с Россией и Украиной, выступает против эскалации напряженности между этими странами и готова организовать диалог их президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского, заявил пресс-секретарь турецкого лидера Ибрагим Калын.Ранее турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил о готовности Турции выступить посредником между Украиной и Россией, в офисе украинского президента Владимира Зеленского приветствовали это заявление. Глава МИД РФ Сергей Лавров допустил, что Путин и Эрдоган могут обсудить предложение Анкары, напомнив при этом, что Кремль в лице пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова уже отреагировал на это, сказав, что Россия не является стороной данного конфликта."Безусловно, лучшим выходом было бы решение вопроса самими сторонами, а именно Россией и Украиной. Однако, если это не получается, то Турция может внести конструктивный вклад в снижение напряженности. Анкара готова создать площадку для диалога и благодаря позитивным отношениям и с Москвой, и с Киевом, предпринять шаги по недопущению эскалации... Последнее слово, конечно, за самими сторонами. Президент Турции может внести конструктивный шаг и организовать диалог Путина и Зеленского, что будет способствовать снижению напряженности", - сказал Калын в интервью агентству Anadolu.Он добавил, что противостояние Украины и России не отвечает интересам всего региона, в том числе Турции, она выступает против процессов, которые могут привести к новой войне в Донбассе. При этом, по словам Калына, многие страны Запада не имеют конструктивных связей с Россией, и в этом смысле Турция выгодно отличается."Все стороны ответственны за снижение напряженности. Есть шаги, которые должна предпринять Россия, есть то, что нужно сделать Украине, а также НАТО. Важно отказаться от провокаций и накала противостояния. В противном случае пострадают все... Вновь заявляю, что Турция и лично президент Эрдоган готовы сыграть роль, направить процесс в верное русло", - отметил он.

https://ria.ru/20211203/donbass-1762028256.html

https://ria.ru/20211201/donbass-1761651266.html

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в мире, киев, анкара, оон, владимир путин, владимир зеленский, нато, сергей лавров, ибрагим калын, россия