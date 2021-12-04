19:49 04.12.2021 (обновлено: 20:03 04.12.2021)
В Турции предложили меры для стабилизации ситуации в Донбассе
Представитель Эрдогана Калын: Турция выступает против новой войны в Донбассе
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкНеразорвавшийся снаряд 122-мм, найденный на территории Ясиноватского машиностроительного завода
АНКАРА, 4 дек - РИА Новости. Турция имеет хорошие отношения с Россией и Украиной, выступает против эскалации напряженности между этими странами и готова организовать диалог их президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского, заявил пресс-секретарь турецкого лидера Ибрагим Калын.
Ранее турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил о готовности Турции выступить посредником между Украиной и Россией, в офисе украинского президента Владимира Зеленского приветствовали это заявление. Глава МИД РФ Сергей Лавров допустил, что Путин и Эрдоган могут обсудить предложение Анкары, напомнив при этом, что Кремль в лице пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова уже отреагировал на это, сказав, что Россия не является стороной данного конфликта.
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"Безусловно, лучшим выходом было бы решение вопроса самими сторонами, а именно Россией и Украиной. Однако, если это не получается, то Турция может внести конструктивный вклад в снижение напряженности. Анкара готова создать площадку для диалога и благодаря позитивным отношениям и с Москвой, и с Киевом, предпринять шаги по недопущению эскалации... Последнее слово, конечно, за самими сторонами. Президент Турции может внести конструктивный шаг и организовать диалог Путина и Зеленского, что будет способствовать снижению напряженности", - сказал Калын в интервью агентству Anadolu.
Он добавил, что противостояние Украины и России не отвечает интересам всего региона, в том числе Турции, она выступает против процессов, которые могут привести к новой войне в Донбассе. При этом, по словам Калына, многие страны Запада не имеют конструктивных связей с Россией, и в этом смысле Турция выгодно отличается.
"Все стороны ответственны за снижение напряженности. Есть шаги, которые должна предпринять Россия, есть то, что нужно сделать Украине, а также НАТО. Важно отказаться от провокаций и накала противостояния. В противном случае пострадают все... Вновь заявляю, что Турция и лично президент Эрдоган готовы сыграть роль, направить процесс в верное русло", - отметил он.
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