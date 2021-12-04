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Родители подростка, устроившего стрельбу в школе в США, не признали вину

Родители подростка, устроившего стрельбу в школе в США, не признали вину - РИА Новости, 04.12.2021

Родители подростка, устроившего стрельбу в школе в США, не признали вину

Родители американского подростка, расстрелявшего на этой неделе сверстников в школе, отказались признать предъявленные им обвинения и могут выйти на свободу под РИА Новости, 04.12.2021

2021-12-04T19:09

2021-12-04T19:09

2021-12-04T19:09

в мире

оксфорд

детройт

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ВАШИНГТОН, 4 дек - РИА Новости. Родители американского подростка, расстрелявшего на этой неделе сверстников в школе, отказались признать предъявленные им обвинения и могут выйти на свободу под совокупный залог в миллион долларов, сообщил местный телеканал Fox 2.Джеймс и Дженнифер Крамбли предстали перед судом спустя несколько часов после того, как правоохранительные органы объявили их в розыск и задержали в нежилом здании в городе Детройте.Они отказались признать себя виновными в четырех непредумышленных убийствах по неосторожности. Супружескую чету подозревают в том, что они приобрели пистолет и допустили, чтобы оружие попало в руки 15-летнего сына, хотя могли знать о его намерениях.Подросток во вторник устроил стрельбу в старшей школе города Оксфорда, штат Мичиган. Он убил четырех учащихся и ранил еще семь человек прежде, чем его задержала полиция. Ему предъявлены обвинения в убийствах и терроризме.Суд назначил каждому из родителей подростка залог в 500 тысяч долларов и предписал ношение устройств электронного слежения в случае освобождения из-под стражи на период разбирательства их дела.

оксфорд

детройт

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в мире, оксфорд, детройт, мичиган