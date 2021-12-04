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США хотят объединиться со странами-потребителями нефти, заявил эксперт
США хотят объединиться со странами-потребителями нефти, заявил эксперт - РИА Новости, 04.12.2021
США хотят объединиться со странами-потребителями нефти, заявил эксперт
Соединенные Штаты хотят создать нечто похожее на картель, объединившись со странами - крупными потребителями нефти, рассказал РИА Новости исследователь... РИА Новости, 04.12.2021
2021-12-04T17:15
2021-12-04T17:15
экономика
сша
япония
китай
опек
цены на нефть
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ТОКИО, 4 дек – РИА Новости, Ксения Нака. Соединенные Штаты хотят создать нечто похожее на картель, объединившись со странами - крупными потребителями нефти, рассказал РИА Новости исследователь Института экономических исследований Северной Азии (ERINA) в Японии в области нефти и газа Тосихиро Сугиура.Он пояснил, что именно этим объясняется просьба о сотрудничестве в высвобождении части нефтяных резервов не только в адрес традиционных союзников – Кореи и Японии, но и Китая."Дипломатические отношения США и Китая переживают не лучшие времена, но с точки зрения того, что обе страны являются потребителями нефти, у них одинаковая позиция. В этом смысле их сотрудничество рационально. США хотят создать что-то вроде картеля стран-потребителей нефти, объединившись с крупными потребителями. Но это проблематично с точки зрения американских законов, поэтому они сами не могут возглавить такой картель. Они хотят, открыв сначала свои собственные государственные нефтяные резервы, попросить о сотрудничестве другие страны-потребители нефти, и, таким образом, юридически не создавая союза, посадить их в одну с собой лодку", - сказал ученый.Он положительно оценивает решение ОПЕК+ об увеличении добычи нефти, считая, что иное решение способствовало бы притоку спекулятивного капитала на рынок."Я считаю, что ОПЕК+ должен был принять решение об увеличении добычи. США же должны увеличить добычу сланцевой нефти. Тогда цена на нефть мягко опустится до 60 долларов за баррель и стабилизируется. В краткосрочной перспективе высокие цены на нефть выгодны странам-производителям нефти, но в средне- и долгосрочной перспективе сажают на мель добычу нефти. Когда нет покупателей, товар не продать. Страны-экспортеры существуют потому, что есть страны-потребители", - считает Сугиура.Альянс ОПЕК+, однако, решил пока не менять стратегию из-за нового штамма COVID. Альянс в четверг подтвердил намерение продолжать наращивать добычу нефти в январе на плановые 400 тысяч баррелей в сутки.
https://ria.ru/20211129/neft-1761205819.html
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экономика, сша, япония, китай, опек, цены на нефть
17:15 04.12.2021
 
США хотят объединиться со странами-потребителями нефти, заявил эксперт

Эксперт Сугиура: США хотят создать картель со странами-потребителями нефти

© AP Photo / Matthew BrownДобыча нефти в Северной Дакоте, США
Добыча нефти в Северной Дакоте, США - РИА Новости, 1920, 04.12.2021
© AP Photo / Matthew Brown
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ТОКИО, 4 дек – РИА Новости, Ксения Нака. Соединенные Штаты хотят создать нечто похожее на картель, объединившись со странами - крупными потребителями нефти, рассказал РИА Новости исследователь Института экономических исследований Северной Азии (ERINA) в Японии в области нефти и газа Тосихиро Сугиура.
Он пояснил, что именно этим объясняется просьба о сотрудничестве в высвобождении части нефтяных резервов не только в адрес традиционных союзников – Кореи и Японии, но и Китая.
"Дипломатические отношения США и Китая переживают не лучшие времена, но с точки зрения того, что обе страны являются потребителями нефти, у них одинаковая позиция. В этом смысле их сотрудничество рационально. США хотят создать что-то вроде картеля стран-потребителей нефти, объединившись с крупными потребителями. Но это проблематично с точки зрения американских законов, поэтому они сами не могут возглавить такой картель. Они хотят, открыв сначала свои собственные государственные нефтяные резервы, попросить о сотрудничестве другие страны-потребители нефти, и, таким образом, юридически не создавая союза, посадить их в одну с собой лодку", - сказал ученый.
Он положительно оценивает решение ОПЕК+ об увеличении добычи нефти, считая, что иное решение способствовало бы притоку спекулятивного капитала на рынок.
"Я считаю, что ОПЕК+ должен был принять решение об увеличении добычи. США же должны увеличить добычу сланцевой нефти. Тогда цена на нефть мягко опустится до 60 долларов за баррель и стабилизируется. В краткосрочной перспективе высокие цены на нефть выгодны странам-производителям нефти, но в средне- и долгосрочной перспективе сажают на мель добычу нефти. Когда нет покупателей, товар не продать. Страны-экспортеры существуют потому, что есть страны-потребители", - считает Сугиура.
Альянс ОПЕК+, однако, решил пока не менять стратегию из-за нового штамма COVID. Альянс в четверг подтвердил намерение продолжать наращивать добычу нефти в январе на плановые 400 тысяч баррелей в сутки.
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ЭкономикаСШАЯпонияКитайОПЕКЦены на нефть
 
 
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