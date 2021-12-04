https://ria.ru/20211204/ssha-1762172753.html

США нанесли в Сирии удар, нацеленный против "Аль-Каиды"*

США нанесли в Сирии удар, нацеленный против "Аль-Каиды"* - РИА Новости, 04.12.2021

США нанесли в Сирии удар, нацеленный против "Аль-Каиды"*

США 3 декабря в Сирии нанесли удар, нацеленный против высокопоставленного члена террористической группировки "Аль-Каида"*, не исключаются жертвы среди... РИА Новости, 04.12.2021

2021-12-04T14:10

2021-12-04T14:10

2021-12-04T14:10

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ВАШИНГТОН, 4 дек - РИА Новости. США 3 декабря в Сирии нанесли удар, нацеленный против высокопоставленного члена террористической группировки "Аль-Каида"*, не исключаются жертвы среди гражданского населения, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на капитана Билла Урбана, представляющего центральное командование США (CENTCOM).По его словам, первичный анализ удара указывает на то, что могли быть жертвы среди гражданского населения, идет расследование.Авиаудар был нанесен с беспилотника MQ-9.*Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20211122/siriya-1760196206.html

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в мире, сша, сирия, аль-каида, билл урбан