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Пуск "Союза" со спутниками Galileo перенесли из-за непогоды
Пуск "Союза" со спутниками Galileo перенесли из-за непогоды - РИА Новости, 04.12.2021
Пуск "Союза" со спутниками Galileo перенесли из-за непогоды
Пуск "Союза" со спутниками Galileo с космодрома Куру вновь перенесен на сутки из-за плохой погоды, сообщает "Роскосмос". РИА Новости, 04.12.2021
2021-12-04T03:43
2021-12-04T03:43
французская гвиана
дмитрий рогозин
роскосмос
союз
европейское космическое агентство
космос - риа наука
eads astrium
куру (космодром)
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Пуск "Союза" со спутниками Galileo с космодрома Куру вновь перенесен на сутки из-за плохой погоды, сообщает "Роскосмос".Подчеркивается, что решение о переносе принято службой безопасности французской стороны по параметрам безопасности КНЕС.Новое запланированное время пуска - 3.19 мск 5 декабря.Как сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале, решение было принято за семь минут до пуска.Ранее пуск ракеты "Союз" со спутниками Galileo с космодрома Куру во Французской Гвиане перенесли со 2 декабря на 3-е из-за погодных условий, а затем и на 4-е по причине неготовности французской корабельной станции приема телеметрической информации.Космические аппараты Galileo FOC изготовлены компанией EADS Astrium по заказу Европейского космического агентства. Из 24 спутников Galileo 14 были запущены ракетами-носителями "Союз-2" с 2011 по 2016 год.На 2022 год с южноамериканского космодрома запланированы четыре пуска российских ракет.
https://ria.ru/20211203/baykonur-1761987597.html
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французская гвиана, дмитрий рогозин, роскосмос, союз, европейское космическое агентство, космос - риа наука, eads astrium, куру (космодром)
03:43 04.12.2021
 
Пуск "Союза" со спутниками Galileo перенесли из-за непогоды

Пуск "Союза" со спутниками Galileo с космодрома Куру перенесли на сутки из-за непогоды

© РИА Новости / Пресс-служба "Роскосмоса" / Перейти в фотобанкРН "Союз-2.1б"
РН Союз-2.1б - РИА Новости, 1920, 04.12.2021
© РИА Новости / Пресс-служба "Роскосмоса"
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Пуск "Союза" со спутниками Galileo с космодрома Куру вновь перенесен на сутки из-за плохой погоды, сообщает "Роскосмос".

"Пуск ракеты-носителя "Союз-СТ-Б" с космическими аппаратами Galileo перенесен на сутки из-за неблагоприятных погодных условий", - говорится в сообщении госкорпорации в Telegram.

Подчеркивается, что решение о переносе принято службой безопасности французской стороны по параметрам безопасности КНЕС.
Новое запланированное время пуска - 3.19 мск 5 декабря.
Как сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале, решение было принято за семь минут до пуска.
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Ранее пуск ракеты "Союз" со спутниками Galileo с космодрома Куру во Французской Гвиане перенесли со 2 декабря на 3-е из-за погодных условий, а затем и на 4-е по причине неготовности французской корабельной станции приема телеметрической информации.
Космические аппараты Galileo FOC изготовлены компанией EADS Astrium по заказу Европейского космического агентства. Из 24 спутников Galileo 14 были запущены ракетами-носителями "Союз-2" с 2011 по 2016 год.
На 2022 год с южноамериканского космодрома запланированы четыре пуска российских ракет.
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