https://ria.ru/20211204/soyuz-1762140161.html

Пуск "Союза" со спутниками Galileo перенесли из-за непогоды

Пуск "Союза" со спутниками Galileo перенесли из-за непогоды - РИА Новости, 04.12.2021

Пуск "Союза" со спутниками Galileo перенесли из-за непогоды

Пуск "Союза" со спутниками Galileo с космодрома Куру вновь перенесен на сутки из-за плохой погоды, сообщает "Роскосмос". РИА Новости, 04.12.2021

2021-12-04T03:43

2021-12-04T03:43

2021-12-04T03:43

французская гвиана

дмитрий рогозин

роскосмос

союз

европейское космическое агентство

космос - риа наука

eads astrium

куру (космодром)

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Пуск "Союза" со спутниками Galileo с космодрома Куру вновь перенесен на сутки из-за плохой погоды, сообщает "Роскосмос".Подчеркивается, что решение о переносе принято службой безопасности французской стороны по параметрам безопасности КНЕС.Новое запланированное время пуска - 3.19 мск 5 декабря.Как сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале, решение было принято за семь минут до пуска.Ранее пуск ракеты "Союз" со спутниками Galileo с космодрома Куру во Французской Гвиане перенесли со 2 декабря на 3-е из-за погодных условий, а затем и на 4-е по причине неготовности французской корабельной станции приема телеметрической информации.Космические аппараты Galileo FOC изготовлены компанией EADS Astrium по заказу Европейского космического агентства. Из 24 спутников Galileo 14 были запущены ракетами-носителями "Союз-2" с 2011 по 2016 год.На 2022 год с южноамериканского космодрома запланированы четыре пуска российских ракет.

https://ria.ru/20211203/baykonur-1761987597.html

https://ria.ru/20211203/kosmos-1761979124.html

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французская гвиана, дмитрий рогозин, роскосмос, союз, европейское космическое агентство, космос - риа наука, eads astrium, куру (космодром)