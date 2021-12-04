https://ria.ru/20211204/sotsializatsiya-1762032947.html

Приличный пес: как бродячих собак перевоспитывают для жизни с человеком

Приличный пес: как бродячих собак перевоспитывают для жизни с человеком - РИА Новости, 04.12.2021

Приличный пес: как бродячих собак перевоспитывают для жизни с человеком

В январе 2020-го в России вступил в силу закон "Об ответственном обращении с животными", который весьма своеобразно отразился на положении четвероногих в... РИА Новости, 04.12.2021

2021-12-04T10:00

2021-12-04T10:00

2021-12-04T10:00

общество

фонд президентских грантов

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. В январе 2020-го в России вступил в силу закон "Об ответственном обращении с животными", который весьма своеобразно отразился на положении четвероногих в приютах. Согласно его положениям, после отлова бездомных собак и кошек лечат, стерилизуют, вакцинируют и выпускают назад, в естественную среду обитания, то есть на улицы городов. В стенах приютов мохнатые могут провести не более месяца, если для них не нашлось новых хозяев. Но кто захочет брать не ручного зверя к себе домой? Ответ: почти никто, но если животное подготовить к жизни с человеком, то небольшой шанс появляется.Такой социализацией животных занимается барнаульский приют, где при поддержке Фонда президентских грантов создали Центр социализации, воспитания и адаптации собак, цель которого – подготовка бездомных четвероногих к жизни с людьми.Неестественный отборПринцип работы центра довольно прост: когда собаки попадают в приют "Ласка", специалисты оценивают шансы каждого животного на социализацию. Способны на это не все.После первичного отсева собак тестируют зоопсихолог, кинолог и определяют их особые задатки в характере. На основе этого животным назначают программу тренировок.Прыгать, бегать, сторожитьСпециалисты выделяют несколько основных групп собак, которые могут попасть в программу: первая – те, у кого явно охранные качества, им подходит общий курс дрессировки; любителям бегать, прыгать и куда-то забираться подойдут для тренировок аджилити (собачий бег с препятствиями); собака, которая постоянно что-то тянет, может раскрыться в ездовых видах спорта; любители вкусняшек, готовые на все ради лакомства, идут на трюковую дрессировку.Подобные виды дрессировок, конечно, отличаются от систем в питомниках, где собак обучают определенным навыкам для служения человеку – поиску пропавших людей и запрещенных препаратов, нападению на противника по команде.Лапы в рукиНо тут же возникает и сложность: потенциальный хозяин не может взять животное из программы по своему вкусу. Будущего владельца, по сути, подбирают под пса.Если собачку выбирают для жизни в квартире, то тут подойдет более спокойный пес, который будет ориентирован на человека, а не на игры. Такому будет достаточно иметь просто место у хозяйского кресла.Когда четвероногого хотят взять в частный дом, чтобы стерег хозяйское добро, то тут уже понадобится собака с охранными качествами. Такими обладают, конечно, все представители псовых, но некоторые справляются лучше других.Собачий проводникКонечно, для таких программ нужны добровольные помощники, так как кинологи не могут сами обучать сразу всех собак.Иными словами, те, кто готов бегать вместе с животным, становятся кураторами самых подвижных; те, кто может методично обучать песика командам, занимаются с более спокойными.Но бывают и "конфликты интересов": когда тренировки окончены и животное готово для пристройства, оказывается, что с псом не готов расстаться сам волонтер.Именно такая история случилась с собакой Найтли. Долгое время с ней занималась молодой волонтер-проводник, она приходила тренировать собаку по составленной программе, а потом начала брать животное к себе домой на "каникулы" – сначала на неделю, потом на лето. И в итоге смогла уговорить домочадцев оставить собачку насовсем.Интеллектуальные способностиВ защиту дворняжек нужно сказать, что специалисты твердо уверены: дворняжки отличаются от породистых "умом и сообразительностью".Иначе говоря, собака из приюта и после обучения – это отличный вариант для тех, кто готов любить за ум, а не экстерьер.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, фонд президентских грантов