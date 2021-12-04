https://ria.ru/20211204/sotsializatsiya-1762032947.html
Приличный пес: как бродячих собак перевоспитывают для жизни с человеком
Приличный пес: как бродячих собак перевоспитывают для жизни с человеком - РИА Новости, 04.12.2021
Приличный пес: как бродячих собак перевоспитывают для жизни с человеком
В январе 2020-го в России вступил в силу закон "Об ответственном обращении с животными", который весьма своеобразно отразился на положении четвероногих в... РИА Новости, 04.12.2021
2021-12-04T10:00
2021-12-04T10:00
2021-12-04T10:00
общество
фонд президентских грантов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1762021543_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_483b54407e60a4d19fdd85f8767aac1f.jpg
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. В январе 2020-го в России вступил в силу закон "Об ответственном обращении с животными", который весьма своеобразно отразился на положении четвероногих в приютах. Согласно его положениям, после отлова бездомных собак и кошек лечат, стерилизуют, вакцинируют и выпускают назад, в естественную среду обитания, то есть на улицы городов. В стенах приютов мохнатые могут провести не более месяца, если для них не нашлось новых хозяев. Но кто захочет брать не ручного зверя к себе домой? Ответ: почти никто, но если животное подготовить к жизни с человеком, то небольшой шанс появляется.Такой социализацией животных занимается барнаульский приют, где при поддержке Фонда президентских грантов создали Центр социализации, воспитания и адаптации собак, цель которого – подготовка бездомных четвероногих к жизни с людьми.Неестественный отборПринцип работы центра довольно прост: когда собаки попадают в приют "Ласка", специалисты оценивают шансы каждого животного на социализацию. Способны на это не все.После первичного отсева собак тестируют зоопсихолог, кинолог и определяют их особые задатки в характере. На основе этого животным назначают программу тренировок.Прыгать, бегать, сторожитьСпециалисты выделяют несколько основных групп собак, которые могут попасть в программу: первая – те, у кого явно охранные качества, им подходит общий курс дрессировки; любителям бегать, прыгать и куда-то забираться подойдут для тренировок аджилити (собачий бег с препятствиями); собака, которая постоянно что-то тянет, может раскрыться в ездовых видах спорта; любители вкусняшек, готовые на все ради лакомства, идут на трюковую дрессировку.Подобные виды дрессировок, конечно, отличаются от систем в питомниках, где собак обучают определенным навыкам для служения человеку – поиску пропавших людей и запрещенных препаратов, нападению на противника по команде.Лапы в рукиНо тут же возникает и сложность: потенциальный хозяин не может взять животное из программы по своему вкусу. Будущего владельца, по сути, подбирают под пса.Если собачку выбирают для жизни в квартире, то тут подойдет более спокойный пес, который будет ориентирован на человека, а не на игры. Такому будет достаточно иметь просто место у хозяйского кресла.Когда четвероногого хотят взять в частный дом, чтобы стерег хозяйское добро, то тут уже понадобится собака с охранными качествами. Такими обладают, конечно, все представители псовых, но некоторые справляются лучше других.Собачий проводникКонечно, для таких программ нужны добровольные помощники, так как кинологи не могут сами обучать сразу всех собак.Иными словами, те, кто готов бегать вместе с животным, становятся кураторами самых подвижных; те, кто может методично обучать песика командам, занимаются с более спокойными.Но бывают и "конфликты интересов": когда тренировки окончены и животное готово для пристройства, оказывается, что с псом не готов расстаться сам волонтер.Именно такая история случилась с собакой Найтли. Долгое время с ней занималась молодой волонтер-проводник, она приходила тренировать собаку по составленной программе, а потом начала брать животное к себе домой на "каникулы" – сначала на неделю, потом на лето. И в итоге смогла уговорить домочадцев оставить собачку насовсем.Интеллектуальные способностиВ защиту дворняжек нужно сказать, что специалисты твердо уверены: дворняжки отличаются от породистых "умом и сообразительностью".Иначе говоря, собака из приюта и после обучения – это отличный вариант для тех, кто готов любить за ум, а не экстерьер.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1762021543_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_7bb484d683fc9a06a541e77f8aa86acb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, фонд президентских грантов
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. В январе 2020-го в России вступил в силу закон "Об ответственном обращении с животными", который весьма своеобразно отразился на положении четвероногих в приютах. Согласно его положениям, после отлова бездомных собак и кошек лечат, стерилизуют, вакцинируют и выпускают назад, в естественную среду обитания, то есть на улицы городов. В стенах приютов мохнатые могут провести не более месяца, если для них не нашлось новых хозяев. Но кто захочет брать не ручного зверя к себе домой? Ответ: почти никто, но если животное подготовить к жизни с человеком, то небольшой шанс появляется.
Такой социализацией животных занимается барнаульский приют, где при поддержке Фонда президентских грантов создали Центр социализации, воспитания и адаптации собак, цель которого – подготовка бездомных четвероногих к жизни с людьми.
Неестественный отбор
Принцип работы центра довольно прост: когда собаки попадают в приют "Ласка", специалисты оценивают шансы каждого животного на социализацию. Способны на это не все.
"Взрослые собаки и выросшие на улице, которые видели человека только издалека, не поддаются социализации. В программе остаются чаще всего молодые особи и те, кто как-то контактировали с людьми – были домашними или жили возле человека, где их подкармливали", – отметила Софья Куликова, организатор приюта "Ласка".
После первичного отсева собак тестируют зоопсихолог, кинолог и определяют их особые задатки в характере. На основе этого животным назначают программу тренировок.
Прыгать, бегать, сторожить
Специалисты выделяют несколько основных групп собак, которые могут попасть в программу: первая – те, у кого явно охранные качества, им подходит общий курс дрессировки; любителям бегать, прыгать и куда-то забираться подойдут для тренировок аджилити (собачий бег с препятствиями); собака, которая постоянно что-то тянет, может раскрыться в ездовых видах спорта; любители вкусняшек, готовые на все ради лакомства, идут на трюковую дрессировку.
"У собак в нашей программе довольно необычные занятия, например, зоопсихолог дает задание прокатиться с хвостатым на трамвае. Сначала две остановки, потом больше. Это делается, чтобы пес не боялся транспорта и нормально реагировал на толпу незнакомых людей", – говорит она.
Подобные виды дрессировок, конечно, отличаются от систем в питомниках, где собак обучают определенным навыкам для служения человеку – поиску пропавших людей и запрещенных препаратов, нападению на противника по команде.
Лапы в руки
Но тут же возникает и сложность: потенциальный хозяин не может взять животное из программы по своему вкусу. Будущего владельца, по сути, подбирают под пса.
"Мы никогда не отдадим собаку с ездовыми характеристиками человеку с малоподвижным образом жизни. Мы спокойно объясняем, что такое животное не подойдет ему по темпераменту и есть вероятность, что от скуки оно начнет портить жилплощадь", – поясняет Софья.
Если собачку выбирают для жизни в квартире, то тут подойдет более спокойный пес, который будет ориентирован на человека, а не на игры. Такому будет достаточно иметь просто место у хозяйского кресла.
Когда четвероногого хотят взять в частный дом, чтобы стерег хозяйское добро, то тут уже понадобится собака с охранными качествами. Такими обладают, конечно, все представители псовых, но некоторые справляются лучше других.
"Активные собачки, конечно, нравятся всем, но им и человек нужен тоже подвижный, который готов давать псу нужную нагрузку и потратить свое время и силы. На такое не все готовы пойти", – отметила спикер.
Собачий проводник
Конечно, для таких программ нужны добровольные помощники, так как кинологи не могут сами обучать сразу всех собак.
"Наши волонтеры тоже не могут выбрать себе подопечного только по внешним данным, животное и человек должны подходить друг другу по темпераменту и, если можно так сказать, по интересам", – сказала она.
Иными словами, те, кто готов бегать вместе с животным, становятся кураторами самых подвижных; те, кто может методично обучать песика командам, занимаются с более спокойными.
Но бывают и "конфликты интересов": когда тренировки окончены и животное готово для пристройства, оказывается, что с псом не готов расстаться сам волонтер.
"Это, кстати, частое явление, примерно 30% собак сами волонтеры и забирают. Они сильно привязываются к животному и даже специально стараются не показывать своего хвостатого подопечного, если кто-то приходит на смотрины", – поделилась спикер.
Именно такая история случилась с собакой Найтли. Долгое время с ней занималась молодой волонтер-проводник, она приходила тренировать собаку по составленной программе, а потом начала брать животное к себе домой на "каникулы" – сначала на неделю, потом на лето. И в итоге смогла уговорить домочадцев оставить собачку насовсем.
"Они отлично поладили, и это большая редкость и удача. Кстати, Найтли – это наша главная звезда по трюкам. Даже после обучение мы зовем эту пару на наши мероприятия как пример того, на что способна наша программа", – отметила Софья.
Интеллектуальные способности
В защиту дворняжек нужно сказать, что специалисты твердо уверены: дворняжки отличаются от породистых "умом и сообразительностью".
"Если говорить с точки зрения зоологии, то бродячие собаки – это собаки в своем первозданном виде, и они очень умны, так как родились и выросли на улице, где глупить им нельзя никак – это вопрос выживания", – отметила Софья Куликова.
Иначе говоря, собака из приюта и после обучения – это отличный вариант для тех, кто готов любить за ум, а не экстерьер.