https://ria.ru/20211204/slukh-1762177351.html

Окажетесь в реанимации. Мясников назвал популярное лекарство, от которого можно оглохнуть

Мясников назвал популярное лекарство, от которого можно оглохнуть - РИА Новости, 05.12.2021

Окажетесь в реанимации. Мясников назвал популярное лекарство, от которого можно оглохнуть

Бесконтрольный прием антибиотиков может привести к опасным последствиям, рассказал врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1". РИА Новости, 05.12.2021

2021-12-04T14:58

2021-12-04T14:58

2021-12-05T00:06

общество

здоровье - общество

александр мясников (врач)

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Бесконтрольный прием антибиотиков может привести к опасным последствиям, рассказал врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1"."Многие антибиотики побочно действуют на слух, уничтожают наши слуховые рецепторы", — предупредил он.Медик отметил, что, помимо этого, лечение антибиотиками без надзора врача может грозить развитием почечной недостаточности."Они убивают почки. Иногда так, что ты попадаешь в реанимацию. <…> Меняют щелочной баланс, приводят к тому, что у нас вымывается калий. Люди умирают от остановки сердца", — объяснил медик.Эти лекарства, по словам специалиста, также могут стать причиной поражения суставов и токсического поражения печени.Антибиотик — это оружие в руках непрофессионального человека, заключил Мясников.

https://ria.ru/20210824/antibiotiki-1747088807.html

https://ria.ru/20211025/antibiotiki-1756062144.html

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общество, здоровье - общество, александр мясников (врач)