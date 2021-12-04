https://ria.ru/20211204/slukh-1762177351.html
Окажетесь в реанимации. Мясников назвал популярное лекарство, от которого можно оглохнуть
Мясников назвал популярное лекарство, от которого можно оглохнуть - РИА Новости, 05.12.2021
Окажетесь в реанимации. Мясников назвал популярное лекарство, от которого можно оглохнуть
Бесконтрольный прием антибиотиков может привести к опасным последствиям, рассказал врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1". РИА Новости, 05.12.2021
2021-12-04T14:58
2021-12-04T14:58
2021-12-05T00:06
общество
здоровье - общество
александр мясников (врач)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599132132_86:479:2875:2048_1920x0_80_0_0_cfd8ee87d73575b5b1c505dadb087c99.jpg
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Бесконтрольный прием антибиотиков может привести к опасным последствиям, рассказал врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1"."Многие антибиотики побочно действуют на слух, уничтожают наши слуховые рецепторы", — предупредил он.Медик отметил, что, помимо этого, лечение антибиотиками без надзора врача может грозить развитием почечной недостаточности."Они убивают почки. Иногда так, что ты попадаешь в реанимацию. <…> Меняют щелочной баланс, приводят к тому, что у нас вымывается калий. Люди умирают от остановки сердца", — объяснил медик.Эти лекарства, по словам специалиста, также могут стать причиной поражения суставов и токсического поражения печени.Антибиотик — это оружие в руках непрофессионального человека, заключил Мясников.
https://ria.ru/20210824/antibiotiki-1747088807.html
https://ria.ru/20211025/antibiotiki-1756062144.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599132132_502:393:2708:2048_1920x0_80_0_0_8a9bf5eb2810629b8215726353ccae90.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, александр мясников (врач)
14:58 04.12.2021 (обновлено: 00:06 05.12.2021)
Мясников назвал популярное лекарство, от которого можно оглохнуть
Врач Мясников: неограниченный прием антибиотиков вызывает глухоту
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости.
Бесконтрольный прием антибиотиков может привести к опасным последствиям, рассказал врач и телеведущий Александр Мясников
в эфире телеканала "Россия 1
".
"Многие антибиотики побочно действуют на слух, уничтожают наши слуховые рецепторы", — предупредил он.
Медик отметил, что, помимо этого, лечение антибиотиками без надзора врача может грозить развитием почечной недостаточности.
"Они убивают почки. Иногда так, что ты попадаешь в реанимацию. <…> Меняют щелочной баланс, приводят к тому, что у нас вымывается калий. Люди умирают от остановки сердца", — объяснил медик.
Эти лекарства, по словам специалиста, также могут стать причиной поражения суставов и токсического поражения печени.
Антибиотик — это оружие в руках непрофессионального человека, заключил Мясников.