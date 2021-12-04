https://ria.ru/20211204/sk-1762160373.html

Жителя Ростова-на-Дону обвинили в убийстве и расчленении знакомого

Жителя Ростова-на-Дону обвинили в убийстве и расчленении знакомого - РИА Новости, 04.12.2021

Жителя Ростова-на-Дону обвинили в убийстве и расчленении знакомого

Следователи задержали жителя Ростова-на-Дону, подозреваемого в убийстве знакомого, которого он потом расчленил и выкинул в пакетах в мусорные контейнеры,... РИА Новости, 04.12.2021

2021-12-04T12:22

2021-12-04T12:22

2021-12-04T12:22

происшествия

ростов-на-дону

ростовская область

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 дек - РИА Новости. Следователи задержали жителя Ростова-на-Дону, подозреваемого в убийстве знакомого, которого он потом расчленил и выкинул в пакетах в мусорные контейнеры, сообщил журналистам представитель СУСК России по Ростовской области.По его словам, тело мужчины в пакетах было обнаружено 2 декабря в районе 1-го Машиностроительного переулка в Ростове-на-Дону. СК возбудил уголовное дело по статье "Убийство".По предварительным данным, мужчины выпивали вместе, у них возник конфликт. В результате подозреваемый ударил ножом знакомого, и тот умер. После этого подозреваемый "отчленил некоторые части тела погибшего и, завернув в пакеты, перенес в мусорные контейнеры".

https://ria.ru/20211202/ubiystvo-1761814314.html

ростов-на-дону

ростовская область

россия

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происшествия, ростов-на-дону, ростовская область, следственный комитет россии (ск рф), россия