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Жителя Ростова-на-Дону обвинили в убийстве и расчленении знакомого
Жителя Ростова-на-Дону обвинили в убийстве и расчленении знакомого - РИА Новости, 04.12.2021
Жителя Ростова-на-Дону обвинили в убийстве и расчленении знакомого
Следователи задержали жителя Ростова-на-Дону, подозреваемого в убийстве знакомого, которого он потом расчленил и выкинул в пакетах в мусорные контейнеры,... РИА Новости, 04.12.2021
2021-12-04T12:22
2021-12-04T12:22
2021-12-04T12:22
происшествия
ростов-на-дону
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 дек - РИА Новости. Следователи задержали жителя Ростова-на-Дону, подозреваемого в убийстве знакомого, которого он потом расчленил и выкинул в пакетах в мусорные контейнеры, сообщил журналистам представитель СУСК России по Ростовской области.По его словам, тело мужчины в пакетах было обнаружено 2 декабря в районе 1-го Машиностроительного переулка в Ростове-на-Дону. СК возбудил уголовное дело по статье "Убийство".По предварительным данным, мужчины выпивали вместе, у них возник конфликт. В результате подозреваемый ударил ножом знакомого, и тот умер. После этого подозреваемый "отчленил некоторые части тела погибшего и, завернув в пакеты, перенес в мусорные контейнеры".
https://ria.ru/20211202/ubiystvo-1761814314.html
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происшествия, ростов-на-дону, ростовская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
Жителя Ростова-на-Дону обвинили в убийстве и расчленении знакомого
СК задержал жителя Ростова-на-Дону, подозреваемого в убийстве и расчленении знакомого