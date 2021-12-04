https://ria.ru/20211204/sk-1762157034.html

В Бурятии возбудили дело после гибели проходчика в забое рудника

В Бурятии возбудили дело после гибели проходчика в забое рудника - РИА Новости, 04.12.2021

В Бурятии возбудили дело после гибели проходчика в забое рудника

Прокуратура Бурятии приступила к проверке после гибели проходчика на руднике "Владимирский" Окинского района, сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры РФ. РИА Новости, 04.12.2021

2021-12-04T11:48

2021-12-04T11:48

2021-12-04T12:51

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

республика бурятия

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Прокуратура Бурятии приступила к проверке после гибели проходчика на руднике "Владимирский" Окинского района, сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры РФ."Прокуратура республики организовала проверку соблюдения требований законодательства об охране труда в деятельности горнодобывающего предприятия", - говорится в сообщении.Кроме того, как ранее сообщило СУСК по региону, было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее смерть человека". Следственно-оперативная группа выдвинулась к шахте, на предприятии будет изъята документация, касающаяся техники безопасности, и проведены допросы работников, горных мастеров.Расследование уголовного дела поставлено прокурором республики на контроль, отмечают в прокуратуре.

https://radiosputnik.ria.ru/20211126/shakhta-1760835458.html

республика бурятия

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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), республика бурятия