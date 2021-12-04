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В Бурятии возбудили дело после гибели проходчика в забое рудника
В Бурятии возбудили дело после гибели проходчика в забое рудника - РИА Новости, 04.12.2021
В Бурятии возбудили дело после гибели проходчика в забое рудника
Прокуратура Бурятии приступила к проверке после гибели проходчика на руднике "Владимирский" Окинского района, сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры РФ. РИА Новости, 04.12.2021
2021-12-04T11:48
2021-12-04T12:51
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
республика бурятия
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Прокуратура Бурятии приступила к проверке после гибели проходчика на руднике "Владимирский" Окинского района, сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры РФ."Прокуратура республики организовала проверку соблюдения требований законодательства об охране труда в деятельности горнодобывающего предприятия", - говорится в сообщении.Кроме того, как ранее сообщило СУСК по региону, было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее смерть человека". Следственно-оперативная группа выдвинулась к шахте, на предприятии будет изъята документация, касающаяся техники безопасности, и проведены допросы работников, горных мастеров.Расследование уголовного дела поставлено прокурором республики на контроль, отмечают в прокуратуре.
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республика бурятия
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), республика бурятия
11:48 04.12.2021 (обновлено: 12:51 04.12.2021)
 
В Бурятии возбудили дело после гибели проходчика в забое рудника

Прокуратура начала проверку после гибели проходчика в забое рудника в Бурятии

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЧеловек заходит в здание Следственного комитета РФ в Москве
Человек заходит в здание Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 04.12.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Прокуратура Бурятии приступила к проверке после гибели проходчика на руднике "Владимирский" Окинского района, сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры РФ.
Утром четвертого декабря в шахте, принадлежащей одной из горнодобывающих компаний, было обнаружено тело проходчика, который погиб, по предварительным данным, в результате отравления угарным газом, оставшимся в штольне после проведения плановых работ. Также медицинская помощь в связи с отравлением газом потребовалась еще одному работнику.
"Прокуратура республики организовала проверку соблюдения требований законодательства об охране труда в деятельности горнодобывающего предприятия", - говорится в сообщении.
Кроме того, как ранее сообщило СУСК по региону, было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее смерть человека". Следственно-оперативная группа выдвинулась к шахте, на предприятии будет изъята документация, касающаяся техники безопасности, и проведены допросы работников, горных мастеров.
Расследование уголовного дела поставлено прокурором республики на контроль, отмечают в прокуратуре.
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ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Республика Бурятия
 
 
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