https://ria.ru/20211204/sheeran-1762025474.html
Эд Ширан и Элтон Джон выпустили совместный рождественский клип
Эд Ширан и Элтон Джон выпустили совместный рождественский клип - РИА Новости, 04.12.2021
Эд Ширан и Элтон Джон выпустили совместный рождественский клип
Эд Ширан и Элтон Джон выпустили совместный трек "Merry Christmas". О выходе новой песни и клипе они рассказали в личных микроблогах. РИА Новости, 04.12.2021
2021-12-04T01:17
2021-12-04T01:17
2021-12-04T01:17
культура
элтон джон
эд ширан
новости культуры
музыка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1762024171_71:0:1129:595_1920x0_80_0_0_85e49d2caf9d899ae2e3bcc2223ecba6.jpg
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Эд Ширан и Элтон Джон выпустили совместный трек "Merry Christmas". О выходе новой песни и клипе они рассказали в личных микроблогах. "Мы хорошо повеселились, когда снимали ролик", — написали музыканты в соцсетях.В видео показано, как компания друзей встречает Рождество. Ширан в коротких штанах в стиле Санты неловко, но самозабвенно танцует, а Элтон Джон как всегда играет на рояле. Исполнители давно знакомы, но только сейчас решили поработать вместе, говорится на сайте NME. "Элтон позвонил мне как-то на Рождество, чтобы поздравить с праздником. Он вообще набирает мой номер практически каждый день. Тогда он сказал мне: "Моя песня "Step Into Christmas" под номером шесть в чартах. Я хочу выпустить еще одну рождественскую композицию. Ты в деле?" — вспоминает Ширан. "Лучше просто не может быть", "Это все, что я хочу на Рождество", "Официально: это моя любимая рождественская песня", "Потрясающая песня", — оценили трек пользователи.
https://ria.ru/20211203/kirkorov-1762017300.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1762024171_204:0:997:595_1920x0_80_0_0_006ea21929f644226fe3b803b9d5748a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
элтон джон, эд ширан, новости культуры, музыка
Эд Ширан и Элтон Джон выпустили совместный рождественский клип
Эд Ширан и Элтон Джон представили совместный клип "Merry Christmas"
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости.
Эд Ширан и Элтон Джон выпустили совместный трек "Merry Christmas". О выходе новой песни и клипе они рассказали
в личных микроблогах.
"Мы хорошо повеселились, когда снимали ролик", — написали
музыканты в соцсетях.
В видео показано, как компания друзей встречает Рождество. Ширан в коротких штанах в стиле Санты неловко, но самозабвенно танцует, а Элтон Джон как всегда играет на рояле.
Исполнители давно знакомы, но только сейчас решили поработать вместе, говорится
на сайте NME.
"Элтон позвонил мне как-то на Рождество, чтобы поздравить с праздником. Он вообще набирает мой номер практически каждый день. Тогда он сказал мне: "Моя песня "Step Into Christmas" под номером шесть в чартах. Я хочу выпустить еще одну рождественскую композицию. Ты в деле?" — вспоминает Ширан.
"Лучше просто не может быть", "Это все, что я хочу на Рождество", "Официально: это моя любимая рождественская песня", "Потрясающая песня", — оценили трек пользователи.