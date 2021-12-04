https://ria.ru/20211204/sheeran-1762025474.html

Эд Ширан и Элтон Джон выпустили совместный рождественский клип

Эд Ширан и Элтон Джон выпустили совместный рождественский клип - РИА Новости, 04.12.2021

Эд Ширан и Элтон Джон выпустили совместный рождественский клип

Эд Ширан и Элтон Джон выпустили совместный трек "Merry Christmas". О выходе новой песни и клипе они рассказали в личных микроблогах. РИА Новости, 04.12.2021

2021-12-04T01:17

2021-12-04T01:17

2021-12-04T01:17

культура

элтон джон

эд ширан

новости культуры

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Эд Ширан и Элтон Джон выпустили совместный трек "Merry Christmas". О выходе новой песни и клипе они рассказали в личных микроблогах. "Мы хорошо повеселились, когда снимали ролик", — написали музыканты в соцсетях.В видео показано, как компания друзей встречает Рождество. Ширан в коротких штанах в стиле Санты неловко, но самозабвенно танцует, а Элтон Джон как всегда играет на рояле. Исполнители давно знакомы, но только сейчас решили поработать вместе, говорится на сайте NME. "Элтон позвонил мне как-то на Рождество, чтобы поздравить с праздником. Он вообще набирает мой номер практически каждый день. Тогда он сказал мне: "Моя песня "Step Into Christmas" под номером шесть в чартах. Я хочу выпустить еще одну рождественскую композицию. Ты в деле?" — вспоминает Ширан. "Лучше просто не может быть", "Это все, что я хочу на Рождество", "Официально: это моя любимая рождественская песня", "Потрясающая песня", — оценили трек пользователи.

https://ria.ru/20211203/kirkorov-1762017300.html

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элтон джон, эд ширан, новости культуры, музыка