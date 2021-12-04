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Минтруд планирует найти решения по оплате труда шахтеров до конца года
Минтруд планирует найти решения по оплате труда шахтеров до конца года - РИА Новости, 04.12.2021
Минтруд планирует найти решения по оплате труда шахтеров до конца года
Глава Минтруда Антон Котяков выразил уверенность в том, что решения по корректировке отраслевого соглашения в угольной промышленности с учётом мнения профсоюзов РИА Новости, 04.12.2021
2021-12-04T15:17
2021-12-04T15:17
общество
кемеровская область
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
антон котяков
россия
авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Глава Минтруда Антон Котяков выразил уверенность в том, что решения по корректировке отраслевого соглашения в угольной промышленности с учётом мнения профсоюзов и работодателей будут найдены уже в декабре.В субботу министр провел встречу с председателем Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Иваном Мохначуком.Мохначук отметил, что обсудил на встрече с министром изменения, которые надо будет вносить в трудовое и административное законодательство относительно усиления ответственности и общественного контроля. Он отметил, что в течение месяца вопросы удастся отработать.Министр труда и социальной защиты отметил, что есть явная необходимость корректировки отраслевого соглашения, так как нормы Трудового кодекса определяют государственные гарантии, но есть специфика отрасли, которая требует корректировки с точки зрения распределения условно постоянной и переменной частей зарплаты.Котяков отметил, что встреча прошла в рабочем порядке, чтобы понять позицию профсоюзной стороны, все решения планируется в понедельник обсудить в понедельник с представителями промышленности."Я уверен, что мы найдём компромиссные, правильные решения, которые в течение декабря будем инициировать к внесению и принятию соответствующих решений", - сказал Котяков журналистам.
https://ria.ru/20211202/putin-1761834826.html
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общество, кемеровская область, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), антон котяков, россия, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
15:17 04.12.2021
 
Минтруд планирует найти решения по оплате труда шахтеров до конца года

Глава Минтруда Котяков: решения по оплате труда шахтеров найдут уже в декабре

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкКаски рабочих
Каски рабочих - РИА Новости, 1920, 04.12.2021
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Глава Минтруда Антон Котяков выразил уверенность в том, что решения по корректировке отраслевого соглашения в угольной промышленности с учётом мнения профсоюзов и работодателей будут найдены уже в декабре.
В субботу министр провел встречу с председателем Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Иваном Мохначуком.
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Мохначук отметил, что обсудил на встрече с министром изменения, которые надо будет вносить в трудовое и административное законодательство относительно усиления ответственности и общественного контроля. Он отметил, что в течение месяца вопросы удастся отработать.
Министр труда и социальной защиты отметил, что есть явная необходимость корректировки отраслевого соглашения, так как нормы Трудового кодекса определяют государственные гарантии, но есть специфика отрасли, которая требует корректировки с точки зрения распределения условно постоянной и переменной частей зарплаты.
Котяков отметил, что встреча прошла в рабочем порядке, чтобы понять позицию профсоюзной стороны, все решения планируется в понедельник обсудить в понедельник с представителями промышленности.
"Я уверен, что мы найдём компромиссные, правильные решения, которые в течение декабря будем инициировать к внесению и принятию соответствующих решений", - сказал Котяков журналистам.
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ОбществоКемеровская областьМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Антон КотяковРоссияАвария на шахте "Листвяжная" в Кузбассе
 
 
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