https://ria.ru/20211204/shakhtery-1762178819.html

Минтруд планирует найти решения по оплате труда шахтеров до конца года

Минтруд планирует найти решения по оплате труда шахтеров до конца года - РИА Новости, 04.12.2021

Минтруд планирует найти решения по оплате труда шахтеров до конца года

Глава Минтруда Антон Котяков выразил уверенность в том, что решения по корректировке отраслевого соглашения в угольной промышленности с учётом мнения профсоюзов РИА Новости, 04.12.2021

2021-12-04T15:17

2021-12-04T15:17

2021-12-04T15:17

общество

кемеровская область

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

антон котяков

россия

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150506/23/1505062311_0:71:3389:1977_1920x0_80_0_0_f21a77436a54854db854a2efd0e3a84e.jpg

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Глава Минтруда Антон Котяков выразил уверенность в том, что решения по корректировке отраслевого соглашения в угольной промышленности с учётом мнения профсоюзов и работодателей будут найдены уже в декабре.В субботу министр провел встречу с председателем Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Иваном Мохначуком.Мохначук отметил, что обсудил на встрече с министром изменения, которые надо будет вносить в трудовое и административное законодательство относительно усиления ответственности и общественного контроля. Он отметил, что в течение месяца вопросы удастся отработать.Министр труда и социальной защиты отметил, что есть явная необходимость корректировки отраслевого соглашения, так как нормы Трудового кодекса определяют государственные гарантии, но есть специфика отрасли, которая требует корректировки с точки зрения распределения условно постоянной и переменной частей зарплаты.Котяков отметил, что встреча прошла в рабочем порядке, чтобы понять позицию профсоюзной стороны, все решения планируется в понедельник обсудить в понедельник с представителями промышленности."Я уверен, что мы найдём компромиссные, правильные решения, которые в течение декабря будем инициировать к внесению и принятию соответствующих решений", - сказал Котяков журналистам.

https://ria.ru/20211202/putin-1761834826.html

https://ria.ru/20211202/zarplata-1761878882.html

кемеровская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, кемеровская область, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), антон котяков, россия, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе