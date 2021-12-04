https://ria.ru/20211204/shakhtery-1762178110.html
Минтруд обсудил с профсоюзом вопросы оплаты труда шахтеров
Минтруд обсудил с профсоюзом вопросы оплаты труда шахтеров - РИА Новости, 04.12.2021
Минтруд обсудил с профсоюзом вопросы оплаты труда шахтеров
Глава Минтруда Антон Котяков провел встречу с председателем Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Иваном Мохначуком, обсудил... РИА Новости, 04.12.2021
2021-12-04T15:06
2021-12-04T15:06
2021-12-04T15:06
общество
кемеровская область
федеральная служба по труду и занятости (роструд)
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
антон котяков
россия
авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Глава Минтруда Антон Котяков провел встречу с председателем Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Иваном Мохначуком, обсудил вопросы оплаты труда в отрасли."На сегодняшний день мы провели рабочую встречу с Иваном Ивановичем, обсуждали вопросы угольной промышленности... Наше совещание явилось следствием совещания у Владимира Владимировича, которое состоялось позавчера. На этой встрече мы обсуждали вопросы, связанные с необходимостью корректировки отраслевого соглашения угольной промышленности. В частности, это и вопросы, касаемые оплаты труда. Это, наверное, один из первостепенных вопросов, который затрагивался", - сказал министр журналистам.По его словам, на встрече также обсуждались вопросы осуществления контроля за реализацией отраслевого соглашения, причём как профсоюзного контроля, так и расширения полномочий Роструда."Во многом мы понимаем, что система на сегодняшний день требует определённых изменений, и здесь у нас есть конкретные предложения, которые мы сегодня обсуждали", - отметил министр.Председатель отраслевого профсоюза отметил, что встреча длилась два часа, обсуждались мероприятия, которые позволят не допустить ситуаций, как на шахте "Листвяжная" в Кузбассе, где в результате ЧП погиб 51 человек. Он отметил, что наряду с вопросами технического надзора, есть и вопросы, связанные с социально-трудовыми отношениями."Это заработная плата, это влияние на заработную плату различных элементов структуры заработной платы - то, что президент подчеркивал... Мы нашли приемлемые, скажем так, предложения к тому, чтобы улучшить эту ситуацию с точки зрения снижения риска шахтёров в погоне за заработной платой, чтобы она была более стабильная", - добавил Мохначук.
https://ria.ru/20211202/shakhtery-1761885425.html
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общество, кемеровская область, федеральная служба по труду и занятости (роструд), министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), антон котяков, россия, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
Минтруд обсудил с профсоюзом вопросы оплаты труда шахтеров
Глава Минтруда Котяков обсудил с профсоюзом вопросы оплаты труда шахтеров
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости.
Глава Минтруда Антон Котяков
провел встречу с председателем Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Иваном Мохначуком, обсудил вопросы оплаты труда в отрасли.
"На сегодняшний день мы провели рабочую встречу с Иваном Ивановичем, обсуждали вопросы угольной промышленности... Наше совещание явилось следствием совещания у Владимира Владимировича, которое состоялось позавчера. На этой встрече мы обсуждали вопросы, связанные с необходимостью корректировки отраслевого соглашения угольной промышленности. В частности, это и вопросы, касаемые оплаты труда. Это, наверное, один из первостепенных вопросов, который затрагивался", - сказал министр журналистам.
По его словам, на встрече также обсуждались вопросы осуществления контроля за реализацией отраслевого соглашения, причём как профсоюзного контроля, так и расширения полномочий Роструда
.
"Во многом мы понимаем, что система на сегодняшний день требует определённых изменений, и здесь у нас есть конкретные предложения, которые мы сегодня обсуждали", - отметил министр.
Председатель отраслевого профсоюза отметил, что встреча длилась два часа, обсуждались мероприятия, которые позволят не допустить ситуаций, как на шахте "Листвяжная" в Кузбассе, где в результате ЧП погиб 51 человек. Он отметил, что наряду с вопросами технического надзора, есть и вопросы, связанные с социально-трудовыми отношениями.
"Это заработная плата, это влияние на заработную плату различных элементов структуры заработной платы - то, что президент подчеркивал... Мы нашли приемлемые, скажем так, предложения к тому, чтобы улучшить эту ситуацию с точки зрения снижения риска шахтёров в погоне за заработной платой, чтобы она была более стабильная", - добавил Мохначук.