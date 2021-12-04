https://ria.ru/20211204/shakhta-1762157660.html

Прокуратура начала проверку после горного удара на уральской шахте

Прокуратура начала проверку после горного удара на уральской шахте - РИА Новости, 04.12.2021

Прокуратура начала проверку после горного удара на уральской шахте

Прокуратура организовала проверку соблюдения безопасности при проведении горных работ и законодательства об охране труда в связи с горным ударом на шахте... РИА Новости, 04.12.2021

2021-12-04T11:55

2021-12-04T11:55

2021-12-04T11:55

происшествия

североуральск

свердловская область

генеральная прокуратура рф

жкх

россия

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Прокуратура организовала проверку соблюдения безопасности при проведении горных работ и законодательства об охране труда в связи с горным ударом на шахте "Черемуховская-Глубокая", сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.Ранее РИА Новости сообщили в ГУМЧС по региону, что на шахте "Черемуховская - Глубокая" в Свердловской области произошел горный удар, информации о пострадавших не поступало. Шахта работает в штатном режиме."Прокуратура Североуральска Свердловской области организовала проверку соблюдения требований безопасности при проведении горных работ, а также законодательства об охране труда в связи с горным ударом на шахте", - говорится в сообщении.В прокуратуре добавили, что работники шахты были выведены с участка, следующая смена не была допущена до работ. По имеющейся на данный момент информации, пострадавших в результате инцидента не имеется.Уточняется, что к проведению проверки будут привлечены специалисты иных надзорных органов.Прокуратура даст оценку соблюдению требований техники безопасности при производстве горных работ, а также требований охраны труда. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

https://ria.ru/20211204/shakhta-1762151052.html

североуральск

свердловская область

россия

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происшествия, североуральск, свердловская область, генеральная прокуратура рф, жкх, россия