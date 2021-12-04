https://ria.ru/20211204/shakhta-1762157660.html
Прокуратура начала проверку после горного удара на уральской шахте
Прокуратура начала проверку после горного удара на уральской шахте - РИА Новости, 04.12.2021
Прокуратура начала проверку после горного удара на уральской шахте
Прокуратура организовала проверку соблюдения безопасности при проведении горных работ и законодательства об охране труда в связи с горным ударом на шахте... РИА Новости, 04.12.2021
2021-12-04T11:55
2021-12-04T11:55
2021-12-04T11:55
происшествия
североуральск
свердловская область
генеральная прокуратура рф
жкх
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/04/1762146423_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_ae830d29abfe46ead2486ce928cbee16.jpg
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Прокуратура организовала проверку соблюдения безопасности при проведении горных работ и законодательства об охране труда в связи с горным ударом на шахте "Черемуховская-Глубокая", сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.Ранее РИА Новости сообщили в ГУМЧС по региону, что на шахте "Черемуховская - Глубокая" в Свердловской области произошел горный удар, информации о пострадавших не поступало. Шахта работает в штатном режиме."Прокуратура Североуральска Свердловской области организовала проверку соблюдения требований безопасности при проведении горных работ, а также законодательства об охране труда в связи с горным ударом на шахте", - говорится в сообщении.В прокуратуре добавили, что работники шахты были выведены с участка, следующая смена не была допущена до работ. По имеющейся на данный момент информации, пострадавших в результате инцидента не имеется.Уточняется, что к проведению проверки будут привлечены специалисты иных надзорных органов.Прокуратура даст оценку соблюдению требований техники безопасности при производстве горных работ, а также требований охраны труда. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
https://ria.ru/20211204/shakhta-1762151052.html
североуральск
свердловская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/04/1762146423_256:0:2549:1720_1920x0_80_0_0_b0b5f0716d5661301a4668da28163596.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, североуральск, свердловская область, генеральная прокуратура рф, жкх, россия
Прокуратура начала проверку после горного удара на уральской шахте
Прокуратура организовала проверку после горного удара на шахте "Черемуховская-Глубокая"