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Из больниц выписали 13 пострадавших в ЧП на шахте "Листвяжная"
Из больниц выписали 13 пострадавших в ЧП на шахте "Листвяжная" - РИА Новости, 04.12.2021
Из больниц выписали 13 пострадавших в ЧП на шахте "Листвяжная"
Трое пострадавших на шахте "Листвяжная" остаются в стационарах, выписаны 13 человек, сообщается в Telegram-канале губернатора Кемеровской области Сергея... РИА Новости, 04.12.2021
2021-12-04T09:56
2021-12-04T09:56
2021-12-04T09:56
происшествия
кемеровская область
авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
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КЕМЕРОВО, 4 дек – РИА Новости. Трое пострадавших на шахте "Листвяжная" остаются в стационарах, выписаны 13 человек, сообщается в Telegram-канале губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева."На 12.00 (08.00 мск) 4 декабря в стационарах находятся 3 человека. Один — средней степени тяжести, и 2 в удовлетворительном состоянии. 96 человек находятся на амбулаторном лечении. Выписаны 13 человек", – говорится в сообщении.Аварийные работы на шахте продолжаются.Уточняется, что в смену работают три отделения ВГСЧ (военизированной горноспасательной части – ред.) и члены вспомогательной горноспасательной команды шахты. Работы идут круглосуточно.Проветривается аварийный участок подготовительного забоя. Специалисты оборудуют технологические скважины для подачи азота, углекислого газа и хладона. Восстанавливаются вентиляционные перемычки в шахте и трубопровод для откачки воды.Утром 25 ноября на шахте произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей.
https://ria.ru/20211202/listvyazhnaya-1761924452.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, кемеровская область, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
Из больниц выписали 13 пострадавших в ЧП на шахте "Листвяжная"
Губернатор Кузбасса Цивилев: выписали 13 пострадавших в ЧП на шахте "Листвяжная"
КЕМЕРОВО, 4 дек – РИА Новости.
Трое пострадавших на шахте "Листвяжная" остаются в стационарах, выписаны 13 человек, сообщается в Telegram
-канале
губернатора Кемеровской области
Сергея Цивилева.
"На 12.00 (08.00 мск) 4 декабря в стационарах находятся 3 человека. Один — средней степени тяжести, и 2 в удовлетворительном состоянии. 96 человек находятся на амбулаторном лечении. Выписаны 13 человек", – говорится в сообщении.
Аварийные работы на шахте продолжаются.
Уточняется, что в смену работают три отделения ВГСЧ (военизированной горноспасательной части – ред.) и члены вспомогательной горноспасательной команды шахты. Работы идут круглосуточно.
Проветривается аварийный участок подготовительного забоя. Специалисты оборудуют технологические скважины для подачи азота, углекислого газа и хладона. Восстанавливаются вентиляционные перемычки в шахте и трубопровод для откачки воды.
Утром 25 ноября на шахте произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей.