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Из больниц выписали 13 пострадавших в ЧП на шахте "Листвяжная"

Из больниц выписали 13 пострадавших в ЧП на шахте "Листвяжная" - РИА Новости, 04.12.2021

Из больниц выписали 13 пострадавших в ЧП на шахте "Листвяжная"

Трое пострадавших на шахте "Листвяжная" остаются в стационарах, выписаны 13 человек, сообщается в Telegram-канале губернатора Кемеровской области Сергея... РИА Новости, 04.12.2021

2021-12-04T09:56

2021-12-04T09:56

2021-12-04T09:56

происшествия

кемеровская область

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

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КЕМЕРОВО, 4 дек – РИА Новости. Трое пострадавших на шахте "Листвяжная" остаются в стационарах, выписаны 13 человек, сообщается в Telegram-канале губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева."На 12.00 (08.00 мск) 4 декабря в стационарах находятся 3 человека. Один — средней степени тяжести, и 2 в удовлетворительном состоянии. 96 человек находятся на амбулаторном лечении. Выписаны 13 человек", – говорится в сообщении.Аварийные работы на шахте продолжаются.Уточняется, что в смену работают три отделения ВГСЧ (военизированной горноспасательной части – ред.) и члены вспомогательной горноспасательной команды шахты. Работы идут круглосуточно.Проветривается аварийный участок подготовительного забоя. Специалисты оборудуют технологические скважины для подачи азота, углекислого газа и хладона. Восстанавливаются вентиляционные перемычки в шахте и трубопровод для откачки воды.Утром 25 ноября на шахте произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей.

https://ria.ru/20211202/listvyazhnaya-1761924452.html

кемеровская область

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происшествия, кемеровская область, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе