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На шахте "Черемуховская — Глубокая" произошел горный удар
На шахте "Черемуховская — Глубокая" произошел горный удар - РИА Новости, 04.12.2021
На шахте "Черемуховская — Глубокая" произошел горный удар
На шахте "Черемуховская — Глубокая" в Свердловской области зафиксировали горный удар, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС. РИА Новости, 04.12.2021
2021-12-04T09:28
2021-12-04T10:28
свердловская область
происшествия
североуральск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 дек — РИА Новости, Ольга Ерачина. На шахте "Черемуховская — Глубокая" в Свердловской области зафиксировали горный удар, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС."Зарегистрирована сейсмическая активность "горный удар" на шахте "Черемуховская — Глубокая" ОАО "СУБР". Информации о пострадавших не поступало", — заявили в ведомстве.Там добавили, что шахта работает в штатном режиме. Подразделения военизированных горноспасательных частей не привлекались.Официальный представитель компании "Русал" по Уральскому федеральному округу Елена Воронова уточнила РИА Новости, что горный удар произошел накануне вечером, в 23:45 по местному времени, на северном фланге горизонта на глубине 980 метров. Работавший в тот момент на участке персонал вывели, следующую смену не допустили к работе. По словам собеседницы агентства, по правилам после горного удара работы останавливаются на восемь часов.Горный удар — внезапное разрушение прилегающей к подземной выработке части породы из-за тектонических напряжений. Cопровождается выбросом пород в шахту, сильным хлопком, мощной воздушной волной.Шахта "Черемуховская — Глубокая" находится в поселке Черемухово недалеко от Североуральска. Принадлежит ОАО "Североуральский бокситовый рудник", входящему в "Русал". Глубина шахты составляет 1550 метров — она занимает второе место в России и входит в пятерку самых глубоких в мире. Запасы бокситов на "Черемуховской — Глубокой" оцениваются в более чем 40 миллионов тонн.
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свердловская область
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свердловская область, происшествия, североуральск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
09:28 04.12.2021 (обновлено: 10:28 04.12.2021)
 
На шахте "Черемуховская — Глубокая" произошел горный удар

В Свердловской области на шахте "Черемуховская — Глубокая" произошел горный удар

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкШахта "Черемуховская — Глубокая"
Шахта Черемуховская — Глубокая - РИА Новости, 1920, 04.12.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 дек — РИА Новости, Ольга Ерачина. На шахте "Черемуховская — Глубокая" в Свердловской области зафиксировали горный удар, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС.
"Зарегистрирована сейсмическая активность "горный удар" на шахте "Черемуховская — Глубокая" ОАО "СУБР". Информации о пострадавших не поступало", — заявили в ведомстве.
Там добавили, что шахта работает в штатном режиме. Подразделения военизированных горноспасательных частей не привлекались.
Официальный представитель компании "Русал" по Уральскому федеральному округу Елена Воронова уточнила РИА Новости, что горный удар произошел накануне вечером, в 23:45 по местному времени, на северном фланге горизонта на глубине 980 метров. Работавший в тот момент на участке персонал вывели, следующую смену не допустили к работе. По словам собеседницы агентства, по правилам после горного удара работы останавливаются на восемь часов.
"Создана специальная комиссия, в данный момент она работает на северном фланге горизонта — 980 метров. Добычные и проходческие работы на шахте "Черемуховская" ведутся в штатном режиме", — добавила Воронова.
Горный удар — внезапное разрушение прилегающей к подземной выработке части породы из-за тектонических напряжений. Cопровождается выбросом пород в шахту, сильным хлопком, мощной воздушной волной.
Шахта "Черемуховская — Глубокая" находится в поселке Черемухово недалеко от Североуральска. Принадлежит ОАО "Североуральский бокситовый рудник", входящему в "Русал". Глубина шахты составляет 1550 метров — она занимает второе место в России и входит в пятерку самых глубоких в мире. Запасы бокситов на "Черемуховской — Глубокой" оцениваются в более чем 40 миллионов тонн.
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Свердловская областьПроисшествияСевероуральскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
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