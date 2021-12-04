https://ria.ru/20211204/shakhta-1762145931.html
На шахте "Черемуховская — Глубокая" произошел горный удар
На шахте "Черемуховская — Глубокая" произошел горный удар - РИА Новости, 04.12.2021
На шахте "Черемуховская — Глубокая" произошел горный удар
На шахте "Черемуховская — Глубокая" в Свердловской области зафиксировали горный удар, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС. РИА Новости, 04.12.2021
2021-12-04T09:28
2021-12-04T09:28
2021-12-04T10:28
свердловская область
происшествия
североуральск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 дек — РИА Новости, Ольга Ерачина. На шахте "Черемуховская — Глубокая" в Свердловской области зафиксировали горный удар, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС."Зарегистрирована сейсмическая активность "горный удар" на шахте "Черемуховская — Глубокая" ОАО "СУБР". Информации о пострадавших не поступало", — заявили в ведомстве.Там добавили, что шахта работает в штатном режиме. Подразделения военизированных горноспасательных частей не привлекались.Официальный представитель компании "Русал" по Уральскому федеральному округу Елена Воронова уточнила РИА Новости, что горный удар произошел накануне вечером, в 23:45 по местному времени, на северном фланге горизонта на глубине 980 метров. Работавший в тот момент на участке персонал вывели, следующую смену не допустили к работе. По словам собеседницы агентства, по правилам после горного удара работы останавливаются на восемь часов.Горный удар — внезапное разрушение прилегающей к подземной выработке части породы из-за тектонических напряжений. Cопровождается выбросом пород в шахту, сильным хлопком, мощной воздушной волной.Шахта "Черемуховская — Глубокая" находится в поселке Черемухово недалеко от Североуральска. Принадлежит ОАО "Североуральский бокситовый рудник", входящему в "Русал". Глубина шахты составляет 1550 метров — она занимает второе место в России и входит в пятерку самых глубоких в мире. Запасы бокситов на "Черемуховской — Глубокой" оцениваются в более чем 40 миллионов тонн.
https://ria.ru/20211125/shakhty-1760652143.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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свердловская область, происшествия, североуральск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
09:28 04.12.2021 (обновлено: 10:28 04.12.2021)
На шахте "Черемуховская — Глубокая" произошел горный удар
В Свердловской области на шахте "Черемуховская — Глубокая" произошел горный удар
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 дек — РИА Новости, Ольга Ерачина.
На шахте "Черемуховская — Глубокая" в Свердловской области
зафиксировали горный удар, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС
.
"Зарегистрирована сейсмическая активность "горный удар" на шахте "Черемуховская — Глубокая" ОАО "СУБР". Информации о пострадавших не поступало", — заявили в ведомстве.
Там добавили, что шахта работает в штатном режиме. Подразделения военизированных горноспасательных частей не привлекались.
Официальный представитель компании "Русал" по Уральскому федеральному округу Елена Воронова уточнила РИА Новости, что горный удар произошел накануне вечером, в 23:45 по местному времени, на северном фланге горизонта на глубине 980 метров. Работавший в тот момент на участке персонал вывели, следующую смену не допустили к работе. По словам собеседницы агентства, по правилам после горного удара работы останавливаются на восемь часов.
"Создана специальная комиссия, в данный момент она работает на северном фланге горизонта — 980 метров. Добычные и проходческие работы на шахте "Черемуховская" ведутся в штатном режиме", — добавила Воронова.
Горный удар — внезапное разрушение прилегающей к подземной выработке части породы из-за тектонических напряжений. Cопровождается выбросом пород в шахту, сильным хлопком, мощной воздушной волной.
Шахта "Черемуховская — Глубокая" находится в поселке Черемухово недалеко от Североуральска
. Принадлежит ОАО "Североуральский бокситовый рудник", входящему в "Русал
". Глубина шахты составляет 1550 метров — она занимает второе место в России
и входит в пятерку самых глубоких в мире. Запасы бокситов на "Черемуховской — Глубокой" оцениваются в более чем 40 миллионов тонн.