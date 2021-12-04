https://ria.ru/20211204/serbiya-1762184907.html

В Сербии заявили, что никогда не забудут помощь России

В Сербии заявили, что никогда не забудут помощь России - РИА Новости, 04.12.2021

В Сербии заявили, что никогда не забудут помощь России

Сербия не забудет помощь России и никогда не поддержит санкции в отношении РФ и не вступит в НАТО, заявил министр по инновациям и технологическому развитию... РИА Новости, 04.12.2021

2021-12-04T16:31

2021-12-04T16:31

2021-12-04T16:31

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БЕЛГРАД, 4 дек – РИА Новости. Сербия не забудет помощь России и никогда не поддержит санкции в отношении РФ и не вступит в НАТО, заявил министр по инновациям и технологическому развитию Сербии Ненад Попович.Попович является сопредседателем межправительственного комитета по научно-техническому и торгово-экономическому сотрудничеству Сербии и России. В субботу в Белграде состоялось заседание высшего совета его Сербской народной партии (СНП), которая отмечает семилетие."В самые тяжелые моменты истории Россия всегда была с нами. От борьбы за независимость от Турции до Первой и Второй мировых войн и нынешней борьбы за Косово. Никогда не забудем поддержку, которую нам дала России и ее президент Владимир Путин, когда было заблокировано принятие плана Ахтисаари (по урегулированию в Косово – ред.) в Совбезе ООН. Если бы РФ тогда не сказала "нет", Косово бы сейчас было независимым", - сказал Попович собравшимся.Он также отметил, что никогда не забудет российское вето в Совбезе ООН на декларацию о геноциде в Сребренице 1995 года, которая поставила бы под вопрос существование Республики Сербской Боснии и Герцеговины."Сербия никогда не введет санкции против РФ, мы твердо стоим на позиции военного нейтралитета. Сербия никогда не вступит в НАТО, которая нас бомбила 73 дня!" - подчеркнул сербский министр под аплодисменты сторонников.Сопредседатель межправительственного комитета РФ и Сербии также напомнил о запуске в Сербии производства российской вакцины от коронавируса "Спутник V" и планах по созданию центра по применению мирного атома в медицине совместно с российской стороной. Он указал, что в будущем официальный Белград должен рассмотреть возможность и строительства собственной АЭС.На мероприятии по видеосвязи также обратился зампред Совфеда РФ Константин Косачев, лично выступили представители бывшего вице-премьера Италии Маттео Сальвини, кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен, правящей Сербской прогрессивной партии президента Александра Вучича, политики из Республики Сербской Боснии и Герцеговины.

https://ria.ru/20211125/serbiya-1760595000.html

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