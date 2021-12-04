https://ria.ru/20211204/sboy-1762199986.html

В работе Telegram произошел глобальный сбой

В работе Telegram произошел глобальный сбой - РИА Новости, 04.12.2021

В работе Telegram произошел глобальный сбой

Пользователи Telegram жалуются на сбои в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных... РИА Новости, 04.12.2021

2021-12-04T19:25

2021-12-04T19:25

2021-12-04T19:25

технологии

telegram (приложение)

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Пользователи Telegram жалуются на сбои в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.По состоянию на 18.29 мск было зафиксировано 596 жалоб: 45% пользователей жалуются на неполадки в работе приложения, 34% - на проблемы с подключением к серверу, еще 21% - на проблемы с получением сообщений.С проблемами столкнулись жители России, Украины, Польши, Германии и других стран.Telegram - мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Проект создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети "ВКонтакте".

https://ria.ru/20211126/telegram-1760982920.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, telegram (приложение)