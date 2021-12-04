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В работе Telegram произошел глобальный сбой
В работе Telegram произошел глобальный сбой - РИА Новости, 04.12.2021
В работе Telegram произошел глобальный сбой
Пользователи Telegram жалуются на сбои в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных... РИА Новости, 04.12.2021
2021-12-04T19:25
2021-12-04T19:25
2021-12-04T19:25
технологии
telegram (приложение)
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Пользователи Telegram жалуются на сбои в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.По состоянию на 18.29 мск было зафиксировано 596 жалоб: 45% пользователей жалуются на неполадки в работе приложения, 34% - на проблемы с подключением к серверу, еще 21% - на проблемы с получением сообщений.С проблемами столкнулись жители России, Украины, Польши, Германии и других стран.Telegram - мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Проект создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети "ВКонтакте".
https://ria.ru/20211126/telegram-1760982920.html
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технологии, telegram (приложение)
В работе Telegram произошел глобальный сбой
Downdetector: пользователи Telegram по всему миру жалуются на сбои в работе