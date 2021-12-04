https://ria.ru/20211204/sanktsii-1762205551.html

В Белоруссии подсчитали потери от санкций

В Белоруссии подсчитали потери от санкций - РИА Новости, 04.12.2021

В Белоруссии подсчитали потери от санкций

Санкции ЕС против официального Минска затрагивают белорусский экспорт энергетической и нефтехимической продукции на сумму 250-300 миллионов долларов в год,... РИА Новости, 04.12.2021

2021-12-04T20:19

2021-12-04T20:19

2021-12-04T20:53

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МИНСК, 4 дек – РИА Новости. Санкции ЕС против официального Минска затрагивают белорусский экспорт энергетической и нефтехимической продукции на сумму 250-300 миллионов долларов в год, заявил замглавы администрации президента Белоруссии Дмитрий Крутой."Что с Европейским союзом? С учетом санкционного давления и анализа по тем предприятиям, которые находятся в соответствующих списках, была более творчески составлена матрица поставок в Европу. Те товары и услуги, которые не попали под санкции – по ним не планируется никакого падения, и сейчас обеспеченность экспортными заявками на следующий год примерно 50%. По той группе, которая находится в санкционном списке, по оценкам экспертов, это примерно 250-300 миллионов долларов в год, это в первую очередь энергетическая и нефтехимическая группа, планируется снижение поставок", - сказал Крутой в интервью телеканалу "Беларусь 1".Поэтому, по его словам, переориентация поставок на рынки прежде всего Китая и России, Африканский континент – задача номер один для белорусских предприятий.Крутой подчеркнул, что в будущем году экспорт останется приоритетом: 65% ожидаемого прироста экономики в 2022 году планируется обеспечить за счет увеличения экспортных поставок. Власти Белоруссии рассчитывают диверсифицировать рынки сбыта и наращивать физический объем экспорта.Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в республике, которые прошли в августе 2020 года и на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко. В стране прошли несанкционированные массовые акции протеста оппозиции, которые в том числе пресекались правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что проявления протестов практически сошли на нет.Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. В четверг о новых санкциях против Белоруссии объявили США, Великобритания, Канада и ЕС. Это уже пятый санкционный пакет с прошлогодних президентских выборов в Белоруссии, после которых в стране прошли протесты

https://ria.ru/20211203/belorussiya-1762035373.html

https://ria.ru/20211204/belorussiya-1762137189.html

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в мире, европа, минск, россия