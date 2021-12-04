https://ria.ru/20211204/sanktsii-1762144357.html
США вновь введут санкции. Коснется ли это России?
США введут новые санкции, пишет Reuters - РИА Новости, 04.12.2021
США вновь введут санкции. Коснется ли это России?
США планируют ввести новые санкции против иностранных чиновников в рамках подготовки к "Саммиту за демократию". Об этом сообщают издания Reuters и The Wall... РИА Новости, 04.12.2021
2021-12-04T08:49
2021-12-04T08:49
2021-12-04T08:49
в мире
сша
список магнитского
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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. США планируют ввести новые санкции против иностранных чиновников в рамках подготовки к "Саммиту за демократию". Об этом сообщают издания Reuters и The Wall Street Journal со ссылкой на администрацию Белого дома.Источники не назвали конкретных фамилий, однако, согласно полученным данным, ограничения коснутся широкого круга представителей власти, включая тех, кто попадает под действие "акта Магнитского" за якобы нарушение прав человека и коррупцию.Отмечается, что в рамках предстоящего саммита официальные лица администрации президента США надеются убедить другие государства присоединиться к новым ограничениям.Само мероприятие будет проходить с 9 по 10 декабря. В нем примут участие 110 стран. Россия и Китая не вошли в список приглашенных.
https://radiosputnik.ria.ru/20211202/sanktsii-1761928108.html
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в мире, сша, список магнитского
США введут новые санкции, пишет Reuters
Reuters сообщил о планах США ввести новые санкции против иностранных чиновников