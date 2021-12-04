Ясько не согласилась с журналистами из-за сообщений о здоровье Саакашвили
Депутат Рады Ясько: у Саакашвили проблемы с гемоглобином, зрением и слухом
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КИЕВ, 4 дек - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины и девушка экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Елизавета Ясько заявила, что у него есть проблемы со слухом, зрением, также у политика низкий гемоглобин и высыпания на нервной почве.
В понедельник Саакашвили перевезли из Горийского военного госпиталя, где он проходит лечение после 50-дневной голодовки, в Тбилисский городской суд. Это первое появление политика на публике после задержания в Грузии. Ранее экс-президент в Facebook призвал сторонников собраться у здания горсуда в то время, когда будет проходить заседание. Члены основанной Саакашвили оппозиционной партии "Единое национальное движение" также призвали активистов собраться во дворе суда и приготовится к дальнейшим акциям протеста с требованием назначить внеочередные парламентские выборы в стране и освободить политика.
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"Я не понимаю, почему говорят, что состояние его здоровья улучшается. Я, конечно, вижу прогресс: у него есть силы выступать в суде. Но те симптомы, которые я сегодня увидела, я журналистам об этом сказала, - у него очень сильно упал гемоглобин, есть проблемы и с высыпаниями, которые носят неврологический характер, со зрением, со слухом даже. Это очень опасные симптомы, которые говорят о том, что продолжает он сильно нуждаться в очень сильной реабилитации, которая длится неделями", - сказала она в Facebook.
Также она призвала выдать политика Украине, "если грузинам он не нужен".
Политик является гражданином Украины. Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, тогда же он объявил голодовку, которую закончил 11 ноября. Ранее в Грузии его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.
Власти Грузии отказываются освобождать Саакашвили. Премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что экс-президент долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.
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