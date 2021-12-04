https://ria.ru/20211204/roskosmos-1762164954.html

"Роскосмос" изучит возможность поддержки частной космонавтики

"Роскосмос" изучит возможность поддержки частной космонавтики - РИА Новости, 04.12.2021

"Роскосмос" изучит возможность поддержки частной космонавтики

"Роскосмос" намерен выстроить систему поддержки российских частных компаний по освоения космического пространства, для этого открыты научно-исследовательские... РИА Новости, 04.12.2021

2021-12-04T12:51

2021-12-04T12:51

2021-12-04T12:51

роскосмос

космос - риа наука

telegram (приложение)

самарский национальный исследовательский университет

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. "Роскосмос" намерен выстроить систему поддержки российских частных компаний по освоения космического пространства, для этого открыты научно-исследовательские работы по доступу компаний к инфраструктуре госкорпорации, сообщили в госкорпорации."Роскосмос" инициировал проведение научно-исследовательских работ по использованию испытательной инфраструктуры для частных компаний. Для этого вырабатываются механизмы создания, функционирования и правового регулирования будущей инфраструктуры", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале госкорпорации.Кроме того, "Роскосмос" предлагает проводить испытания частных космических аппаратов в профильных российских вузах. Эта идея была поддержана Самарским национальным исследовательским университетом вместе с Ракетно-космическим центром (РКЦ) "Прогресс"."Университет готов взять на себя роль локомотива этих нововведений и постепенно выстроить процесс перехода к испытаниям, которые признаются головными научными организациями космической отрасли и по результатам которых коммерческим компаниям может быть выдано заключение о соответствии", - пояснили в "Роскосмосе".

https://realty.ria.ru/20211201/roskosmos-1761632577.html

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роскосмос, космос - риа наука, telegram (приложение), самарский национальный исследовательский университет