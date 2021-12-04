https://ria.ru/20211204/razvedka-1762152752.html

Американцы решили назначить дату нападения России на Украину

AP: разведка США утверждает, что Россия "нападет" на Украину в январе - РИА Новости, 04.12.2021

Американцы решили назначить дату нападения России на Украину

Американские разведслужбы утверждают, что Россия планирует вторжение на территорию Украины в начале 2022 года. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на... РИА Новости, 04.12.2021

2021-12-04T10:42

2021-12-04T10:42

2021-12-04T15:14

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Американские разведслужбы утверждают, что Россия планирует вторжение на территорию Украины в начале 2022 года. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источник в администрации президента США.По заявлению собеседника агентства, Россия готовится разместить на границе с Украиной до 175 тысяч военнослужащих, половина из которых уже находится в соответствующих точках.Источник также рассказал СМИ о "планах" Москвы отправить в пограничные районы около 100 батальонных тактических групп вместе с бронетехникой, артиллерией и необходимым оборудованием.В последнее время западные СМИ вновь говорят о том, что Россия якобы готовит вторжение на Украину. В Киеве сначала опровергали эту информацию и заявляли, что не фиксируют наращивания российских войск на границе, однако затем тоже стали предупреждать о планируемом нападении.Москва неоднократно опровергла подобные обвинения, отмечая, что они используются для оправдания размещения контингента НАТО рядом с российской границей. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Россия не вынашивает агрессивных планов и собирается ни на кого нападать, тогда как перемещение войск по своей территории никого не должно волновать.

https://ria.ru/20211204/razgovor-1762141429.html

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в мире, украина, сша, джо байден, россия