https://ria.ru/20211204/puteshestviya-1762044628.html

Эксперты определили самые безопасные места в самолете

Эксперты определили самые безопасные места в самолете - РИА Новости, 04.12.2021

Эксперты определили самые безопасные места в самолете

Эксперты рассказали, как расположение кресел в самолетах влияет на шансы заразиться коронавирусом, сообщает Travel Daily Media. РИА Новости, 04.12.2021

2021-12-04T06:07

2021-12-04T06:07

2021-12-04T06:07

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Эксперты рассказали, как расположение кресел в самолетах влияет на шансы заразиться коронавирусом, сообщает Travel Daily Media.Полет не опаснее похода по магазинам, считают эксперты. Высокоэффективные системы фильтрации и вентиляции воздушных лайнеров эффективно предотвращают передачу зараженных вирусом капель по воздуху. Более того, Центр контроля заболеваний США даже заявил, что риск передачи вируса на борту чрезвычайно низок.Однако, по словам Уильяма Банфлета, сотрудника университета Пенсильвании и председателя Спецгруппы по эпидемиям Американского общества инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха (ASHRAE), самое безопасное сиденье в салоне — у окна.Дело в том, что с одной стороны кресла — стена, что позволяет вдвое, по сравнения с местами в центре ряда, сократить число контактов с другими путешественниками. Они не проходят вплотную к пассажиру.Эксперименты показали, что люди, сидящие у прохода, с большей вероятностью заболеют из-за того, что соседи задевают их или распространяют вирусы, проходя мимо.

https://ria.ru/20211119/puteshestviya-1759578519.html

https://ria.ru/20211201/kambodzha-1759814131.html

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сша, пенсильвания, новости - туризм, туризм, коронавирус covid-19