Следствие потребовало ареста обвиняемого в стрельбе в центре Москвы
Следствие потребовало ареста обвиняемого в стрельбе в центре Москвы
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Следствие просит арестовать обвиняемого в стрельбе в центре Москвы, соответствующее ходатайство суд рассмотрит в ближайшее время, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.
"Фигуранту уголовного дела о стрельбе в центре Москвы предъявлено обвинение. В ближайшее время суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Соответствующие постановления следствия поступили в прокуратуру. По результатам экспертной оценки тяжести причиненного здоровью потерпевшего вреда действиям обвиняемого при наличии оснований будет дана дополнительная оценка", - сказала Нефедова.
По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, в пятницу таксист встал на "аварийке" в крайнем правом ряду на Большой Грузинской улице. Водитель Cadillac хотел проехать, но не мог, между ним и таксистом сначала завязалась словесная перепалка, потом драка, после чего он достал из внедорожника травматический пистолет. Стрелявший задержан, а раненого повезли в больницу. По данным источника агентства, стрелявший дважды судим - за причинение тяжкого вреда здоровью и кражу.