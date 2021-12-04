https://ria.ru/20211204/proisshestvie-1762155257.html

Следствие потребовало ареста обвиняемого в стрельбе в центре Москвы

Следствие потребовало ареста обвиняемого в стрельбе в центре Москвы - РИА Новости, 04.12.2021

Следствие потребовало ареста обвиняемого в стрельбе в центре Москвы

Следствие просит арестовать обвиняемого в стрельбе в центре Москвы, соответствующее ходатайство суд рассмотрит в ближайшее время, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 04.12.2021

2021-12-04T11:30

2021-12-04T11:30

2021-12-04T11:30

происшествия

москва

людмила нефедова

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Следствие просит арестовать обвиняемого в стрельбе в центре Москвы, соответствующее ходатайство суд рассмотрит в ближайшее время, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, в пятницу таксист встал на "аварийке" в крайнем правом ряду на Большой Грузинской улице. Водитель Cadillac хотел проехать, но не мог, между ним и таксистом сначала завязалась словесная перепалка, потом драка, после чего он достал из внедорожника травматический пистолет. Стрелявший задержан, а раненого повезли в больницу. По данным источника агентства, стрелявший дважды судим - за причинение тяжкого вреда здоровью и кражу.

https://ria.ru/20211203/arslanov-1761972427.html

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происшествия, москва, людмила нефедова