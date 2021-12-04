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В Хабаровском крае один человек погиб в ДТП с участием скорой
В Хабаровском крае один человек погиб в ДТП с участием скорой - РИА Новости, 04.12.2021
В Хабаровском крае один человек погиб в ДТП с участием скорой
Водитель "скорой", которая на железнодорожном переезде столкнулась со снегоуборочным поездом в Хабаровском крае, выехал на пути на запрещающий сигнал светофора, РИА Новости, 04.12.2021
2021-12-04T08:37
2021-12-04T10:05
происшествия
хабаровский край
комсомольск-на-амуре
авто
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ВЛАДИВОСТОК, 4 дек – РИА Новости. Водитель "скорой", которая на железнодорожном переезде столкнулась со снегоуборочным поездом в Хабаровском крае, выехал на пути на запрещающий сигнал светофора, сообщает ДВЖД.Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что на регулируемом железнодорожном переезде в Хабаровском крае произошло ДТП с участием автомобиля скорой медицинской помощи и снегоуборочного поезда. Один человек погиб, двое пострадали. Погибший был фельдшером бригады медицинской помощи. Двое пострадавших доставляются в лечебное учреждение.В результате погиб медик, водитель автомобиля и перевозимый пациент госпитализированы в районную больницу. Повреждений объектов железнодорожной инфраструктуры нет. На движение пассажирских поездов происшествие не повлияло.Прокуратура края сообщает, что на место происшествия выехал заместитель прокурора города Комсомольска-на-Амуре Михаил Коновалов. Прокуратура Комсомольска-на-Амуре совместно с региональной транспортной прокуратурой проводят проверку, выясняются обстоятельства случившегося. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
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хабаровский край
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происшествия, хабаровский край, комсомольск-на-амуре, авто
08:37 04.12.2021 (обновлено: 10:05 04.12.2021)
 
В Хабаровском крае один человек погиб в ДТП с участием скорой

Один человек погиб, двое пострадали в ДТП с участием скорой в Хабаровском крае

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 04.12.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ВЛАДИВОСТОК, 4 дек – РИА Новости. Водитель "скорой", которая на железнодорожном переезде столкнулась со снегоуборочным поездом в Хабаровском крае, выехал на пути на запрещающий сигнал светофора, сообщает ДВЖД.
Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что на регулируемом железнодорожном переезде в Хабаровском крае произошло ДТП с участием автомобиля скорой медицинской помощи и снегоуборочного поезда. Один человек погиб, двое пострадали. Погибший был фельдшером бригады медицинской помощи. Двое пострадавших доставляются в лечебное учреждение.
"При исправно действующей автоматической переездной сигнализации водитель кареты скорой помощи выехал на запрещающий сигнал светофора, что привело к столкновению с проходящей путевой снегоуборочной машиной. При следовании поезда машинист увидел выезжающий на переезд автомобиль, подал сигнал, применил экстренное торможение, но столкновения предотвратить не удалось", - говорится в сообщении.
В результате погиб медик, водитель автомобиля и перевозимый пациент госпитализированы в районную больницу. Повреждений объектов железнодорожной инфраструктуры нет. На движение пассажирских поездов происшествие не повлияло.
Прокуратура края сообщает, что на место происшествия выехал заместитель прокурора города Комсомольска-на-Амуре Михаил Коновалов. Прокуратура Комсомольска-на-Амуре совместно с региональной транспортной прокуратурой проводят проверку, выясняются обстоятельства случившегося. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
Вчера, 16:45
В Ленинградской области перекрыли федеральную трассу из-за массового ДТП
 
ПроисшествияХабаровский крайКомсомольск-на-АмуреАвто
 
 
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