08:37 04.12.2021 (обновлено: 10:05 04.12.2021)
В Хабаровском крае один человек погиб в ДТП с участием скорой
Один человек погиб, двое пострадали в ДТП с участием скорой в Хабаровском крае
ВЛАДИВОСТОК, 4 дек – РИА Новости. Водитель "скорой", которая на железнодорожном переезде столкнулась со снегоуборочным поездом в Хабаровском крае, выехал на пути на запрещающий сигнал светофора, сообщает ДВЖД.
Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что на регулируемом железнодорожном переезде в Хабаровском крае произошло ДТП с участием автомобиля скорой медицинской помощи и снегоуборочного поезда. Один человек погиб, двое пострадали. Погибший был фельдшером бригады медицинской помощи. Двое пострадавших доставляются в лечебное учреждение.
"При исправно действующей автоматической переездной сигнализации водитель кареты скорой помощи выехал на запрещающий сигнал светофора, что привело к столкновению с проходящей путевой снегоуборочной машиной. При следовании поезда машинист увидел выезжающий на переезд автомобиль, подал сигнал, применил экстренное торможение, но столкновения предотвратить не удалось", - говорится в сообщении.
В результате погиб медик, водитель автомобиля и перевозимый пациент госпитализированы в районную больницу. Повреждений объектов железнодорожной инфраструктуры нет. На движение пассажирских поездов происшествие не повлияло.
Прокуратура края сообщает, что на место происшествия выехал заместитель прокурора города Комсомольска-на-Амуре Михаил Коновалов. Прокуратура Комсомольска-на-Амуре совместно с региональной транспортной прокуратурой проводят проверку, выясняются обстоятельства случившегося. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.