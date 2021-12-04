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В Хабаровском крае один человек погиб в ДТП с участием скорой

В Хабаровском крае один человек погиб в ДТП с участием скорой - РИА Новости, 04.12.2021

В Хабаровском крае один человек погиб в ДТП с участием скорой

Водитель "скорой", которая на железнодорожном переезде столкнулась со снегоуборочным поездом в Хабаровском крае, выехал на пути на запрещающий сигнал светофора, РИА Новости, 04.12.2021

2021-12-04T08:37

2021-12-04T08:37

2021-12-04T10:05

происшествия

хабаровский край

комсомольск-на-амуре

авто

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ВЛАДИВОСТОК, 4 дек – РИА Новости. Водитель "скорой", которая на железнодорожном переезде столкнулась со снегоуборочным поездом в Хабаровском крае, выехал на пути на запрещающий сигнал светофора, сообщает ДВЖД.Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что на регулируемом железнодорожном переезде в Хабаровском крае произошло ДТП с участием автомобиля скорой медицинской помощи и снегоуборочного поезда. Один человек погиб, двое пострадали. Погибший был фельдшером бригады медицинской помощи. Двое пострадавших доставляются в лечебное учреждение.В результате погиб медик, водитель автомобиля и перевозимый пациент госпитализированы в районную больницу. Повреждений объектов железнодорожной инфраструктуры нет. На движение пассажирских поездов происшествие не повлияло.Прокуратура края сообщает, что на место происшествия выехал заместитель прокурора города Комсомольска-на-Амуре Михаил Коновалов. Прокуратура Комсомольска-на-Амуре совместно с региональной транспортной прокуратурой проводят проверку, выясняются обстоятельства случившегося. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

https://ria.ru/20211203/dtp-1762059535.html

хабаровский край

комсомольск-на-амуре

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происшествия, хабаровский край, комсомольск-на-амуре, авто