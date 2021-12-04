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Правительство одобрило изменения в системе оповещения россиян при ЧС
Правительство одобрило изменения в системе оповещения россиян при ЧС - РИА Новости, 04.12.2021
Правительство одобрило изменения в системе оповещения россиян при ЧС
Правительство России на заседании в четверг одобрило законопроект об изменениях в системе оповещения при ЧС, сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости, 04.12.2021
2021-12-04T15:30
2021-12-04T15:30
2021-12-04T15:30
правительство рф
россия
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Правительство России на заседании в четверг одобрило законопроект об изменениях в системе оповещения при ЧС, сообщает пресс-служба кабмина.Принятие проекта предусматривает обеспечение согласованных действий государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, направленных на создание систем оповещения населения, а также оповещение населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.
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правительство рф, россия
Правительство одобрило изменения в системе оповещения россиян при ЧС
Правительство одобрило законопроект об изменениях в системе оповещения при ЧС