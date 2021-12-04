https://ria.ru/20211204/pravitelstvo-1762179755.html

Правительство одобрило изменения в системе оповещения россиян при ЧС

Правительство одобрило изменения в системе оповещения россиян при ЧС - РИА Новости, 04.12.2021

Правительство одобрило изменения в системе оповещения россиян при ЧС

Правительство России на заседании в четверг одобрило законопроект об изменениях в системе оповещения при ЧС, сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости, 04.12.2021

2021-12-04T15:30

2021-12-04T15:30

2021-12-04T15:30

правительство рф

россия

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Правительство России на заседании в четверг одобрило законопроект об изменениях в системе оповещения при ЧС, сообщает пресс-служба кабмина.Принятие проекта предусматривает обеспечение согласованных действий государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, направленных на создание систем оповещения населения, а также оповещение населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

https://realty.ria.ru/20211202/rasselenie-1761754180.html

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