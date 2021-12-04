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Европа боится замерзнуть, но придется
В Европе предупредили, что "Северный поток — 2" точно "не заработает зимой" - РИА Новости, 04.12.2021
Европа боится замерзнуть, но придется
Газопровод "Северный поток — 2" с большой долей вероятности не заработает этой зимой из-за "проблем" с сертификацией, написал в статье для словацкой газеты... РИА Новости, 04.12.2021
2021-12-04T02:40
2021-12-04T02:48
экономика
в мире
украина
сша
словакия
европа
владимир путин
еврокомиссия
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Газопровод "Северный поток — 2" с большой долей вероятности не заработает этой зимой из-за "проблем" с сертификацией, написал в статье для словацкой газеты DenníkN эксперт по энергетике, бывший участник Стратегической группы советников по поддержке реформ при правительстве Украины Карел Гирман.По его мнению, этот факт усугубляет ситуацию с подготовкой Европы к зиме, которая может оказаться "очень морозной".При этом эксперт обратил внимание на крайне незначительные запасы природного газа в европейских хранилищах, а также ограниченность транзита по основным магистралям.Газопровод "Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Строительство завершилось 10 сентября, несмотря на многочисленные санкции США и противодействие со стороны других стран.Для запуска газопровода необходимо завершить сертификацию компании Nord Stream 2 AG как независимого оператора. В ноябре немецкий регулятор приостановил процедуру сертификации, порекомендовав Nord Stream 2 AG создать немецкую "дочку", которой предстоит вновь подать полный комплект документов.Президент России Владимир Путин отметил, что дефицит газа на европейском рынке стал результатом экономической политики Еврокомиссии. Кроме того, из США и с Ближнего Востока в Европу недопоставили восемь миллиардов кубометров топлива, тогда как "Газпром" увеличил импорт на 11 миллиардов кубометров. Девятого ноября по поручению российского лидера "Газпром" начал выполнять план закачки газа в пять европейских подземных хранилищ (ПХГ).Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;
https://ria.ru/20211127/potok-1760997853.html
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экономика, в мире, украина, сша, словакия, европа, владимир путин, еврокомиссия, газпром, северный поток — 2, nord stream 2 ag, россия, карел гирман
02:40 04.12.2021 (обновлено: 02:48 04.12.2021)
 
В Европе предупредили, что "Северный поток — 2" точно "не заработает зимой"

Эксперт Гирман: Европе нужен газ, но "Северный поток — 2" этой зимой точно не заработает

© Фото : Nord Stream 2/Igor Kuznecov"Северный поток — 2"
Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 04.12.2021
© Фото : Nord Stream 2/Igor Kuznecov
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Газопровод "Северный поток — 2" с большой долей вероятности не заработает этой зимой из-за "проблем" с сертификацией, написал в статье для словацкой газеты DenníkN эксперт по энергетике, бывший участник Стратегической группы советников по поддержке реформ при правительстве Украины Карел Гирман.
По его мнению, этот факт усугубляет ситуацию с подготовкой Европы к зиме, которая может оказаться "очень морозной".

"Сегодня нам уже известно, что этой зимой точно не заработает спорный газопровод "Северный поток — 2", который идет из России прямо в Германию через Балтийское море", — утверждает Гирман.

При этом эксперт обратил внимание на крайне незначительные запасы природного газа в европейских хранилищах, а также ограниченность транзита по основным магистралям.
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Газопровод "Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Строительство завершилось 10 сентября, несмотря на многочисленные санкции США и противодействие со стороны других стран.
Для запуска газопровода необходимо завершить сертификацию компании Nord Stream 2 AG как независимого оператора. В ноябре немецкий регулятор приостановил процедуру сертификации, порекомендовав Nord Stream 2 AG создать немецкую "дочку", которой предстоит вновь подать полный комплект документов.
Президент России Владимир Путин отметил, что дефицит газа на европейском рынке стал результатом экономической политики Еврокомиссии. Кроме того, из США и с Ближнего Востока в Европу недопоставили восемь миллиардов кубометров топлива, тогда как "Газпром" увеличил импорт на 11 миллиардов кубометров. Девятого ноября по поручению российского лидера "Газпром" начал выполнять план закачки газа в пять европейских подземных хранилищ (ПХГ).
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>
Пуско-наладка оборудования газопровода Северный поток ‑ 2 на береговом участке в России - РИА Новости, 1920, 04.12.2021
2 декабря, 02:46
На Украине раскрыли "обман" России и ФРГ с "Северным потоком — 2"
 
ЭкономикаВ миреУкраинаСШАСловакияЕвропаВладимир ПутинЕврокомиссияГазпромСеверный поток — 2Nord Stream 2 AGРоссияКарел Гирман
 
 
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