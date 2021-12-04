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Европа боится замерзнуть, но придется

В Европе предупредили, что "Северный поток — 2" точно "не заработает зимой" - РИА Новости, 04.12.2021

Европа боится замерзнуть, но придется

Газопровод "Северный поток — 2" с большой долей вероятности не заработает этой зимой из-за "проблем" с сертификацией, написал в статье для словацкой газеты... РИА Новости, 04.12.2021

2021-12-04T02:40

2021-12-04T02:40

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Газопровод "Северный поток — 2" с большой долей вероятности не заработает этой зимой из-за "проблем" с сертификацией, написал в статье для словацкой газеты DenníkN эксперт по энергетике, бывший участник Стратегической группы советников по поддержке реформ при правительстве Украины Карел Гирман.По его мнению, этот факт усугубляет ситуацию с подготовкой Европы к зиме, которая может оказаться "очень морозной".При этом эксперт обратил внимание на крайне незначительные запасы природного газа в европейских хранилищах, а также ограниченность транзита по основным магистралям.Газопровод "Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Строительство завершилось 10 сентября, несмотря на многочисленные санкции США и противодействие со стороны других стран.Для запуска газопровода необходимо завершить сертификацию компании Nord Stream 2 AG как независимого оператора. В ноябре немецкий регулятор приостановил процедуру сертификации, порекомендовав Nord Stream 2 AG создать немецкую "дочку", которой предстоит вновь подать полный комплект документов.Президент России Владимир Путин отметил, что дефицит газа на европейском рынке стал результатом экономической политики Еврокомиссии. Кроме того, из США и с Ближнего Востока в Европу недопоставили восемь миллиардов кубометров топлива, тогда как "Газпром" увеличил импорт на 11 миллиардов кубометров. Девятого ноября по поручению российского лидера "Газпром" начал выполнять план закачки газа в пять европейских подземных хранилищ (ПХГ).Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>

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