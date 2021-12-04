https://ria.ru/20211204/polk-1762164356.html

В Госдуме ответили на вопрос о шествии "Бессмертный полк" в следующем году

В Госдуме ответили на вопрос о шествии "Бессмертный полк" в следующем году - РИА Новости, 04.12.2021

В Госдуме ответили на вопрос о шествии "Бессмертный полк" в следующем году

Ежегодное шествие "Бессмертный полк" будет проходить независимо от ситуации с пандемией, формат проведения следующей акции ещё определяется, заявила первый... РИА Новости, 04.12.2021

2021-12-04T12:44

2021-12-04T12:44

2021-12-04T12:44

общество

госдума рф

елена цунаева

бессмертный полк

россия

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Ежегодное шествие "Бессмертный полк" будет проходить независимо от ситуации с пандемией, формат проведения следующей акции ещё определяется, заявила первый зампредседателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, сопредседатель центрального штаба Народного фронта Елена Цунаева."Проект будет продолжаться, думаю, независимо от пандемии. Он будет продолжаться - в каком виде, каким образом, мы над этим работаем (исполком "Бессметного полка" России). Использовать все, что мы наработали и получилось, конечно, будем", - ответила Цунаева на вопрос одного из участников форума #МыВМЕСТЕ, будет ли акция проходить онлайн.Говоря о том, будет ли возможность верификации для участия через Госуслуги, она добавила, что над этим идёт работа."Посмотрим, как получится, не у всех есть доступ к Госуслугам…, будем работать над этим", - констатировала депутат.В 2020 году шествие "Бессмертного полка" по улицам городов России не состоялось из-за пандемии коронавируса, организаторы мероприятия вынуждены были перевести его в онлайн-формат.

https://ria.ru/20211103/voyna-1757425152.html

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общество, госдума рф, елена цунаева, бессмертный полк, россия