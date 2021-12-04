https://ria.ru/20211204/pogoda-1762139899.html
В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 04.12.2021
В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за ветра и гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 04.12.2021
2021-12-04T03:27
2021-12-04T03:27
2021-12-04T03:27
общество
московская область (подмосковье)
москва
гидрометцентр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568549043_0:1:2223:1251_1920x0_80_0_0_f8c9df1e963f532998f112b00c1e13b8.jpg
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за ветра и гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.Отмечается, что порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. В столице предупреждение действует до 20.00 субботы, в области - до 12.00 субботы.Кроме того, в Москве и Подмосковье действует предупреждение о гололедице до 12.00 воскресенья. Также в Московской области до 5.00 субботы действует предупреждение о налипании мокрого снега.
https://ria.ru/20211202/moskva-1761826947.html
московская область (подмосковье)
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568549043_0:0:1961:1470_1920x0_80_0_0_278bc23bbe6475cdbeb5ed6267a46b90.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, московская область (подмосковье), москва, гидрометцентр
В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности из-за ветра