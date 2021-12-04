https://ria.ru/20211204/pogoda-1762139899.html

В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности

В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 04.12.2021

В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за ветра и гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 04.12.2021

2021-12-04T03:27

2021-12-04T03:27

2021-12-04T03:27

общество

московская область (подмосковье)

москва

гидрометцентр

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за ветра и гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.Отмечается, что порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. В столице предупреждение действует до 20.00 субботы, в области - до 12.00 субботы.Кроме того, в Москве и Подмосковье действует предупреждение о гололедице до 12.00 воскресенья. Также в Московской области до 5.00 субботы действует предупреждение о налипании мокрого снега.

https://ria.ru/20211202/moskva-1761826947.html

московская область (подмосковье)

москва

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общество, московская область (подмосковье), москва, гидрометцентр