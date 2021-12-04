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В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 04.12.2021
В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за ветра и гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 04.12.2021
2021-12-04T03:27
2021-12-04T03:27
общество
московская область (подмосковье)
москва
гидрометцентр
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за ветра и гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.Отмечается, что порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. В столице предупреждение действует до 20.00 субботы, в области - до 12.00 субботы.Кроме того, в Москве и Подмосковье действует предупреждение о гололедице до 12.00 воскресенья. Также в Московской области до 5.00 субботы действует предупреждение о налипании мокрого снега.
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общество, московская область (подмосковье), москва, гидрометцентр
03:27 04.12.2021
 
В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности

В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности из-за ветра

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЖенщина идет по улице под порывами ветр
Женщина идет по улице под порывами ветр - РИА Новости, 1920, 04.12.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за ветра и гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
"Желтый – погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.
Отмечается, что порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. В столице предупреждение действует до 20.00 субботы, в области - до 12.00 субботы.
Кроме того, в Москве и Подмосковье действует предупреждение о гололедице до 12.00 воскресенья. Также в Московской области до 5.00 субботы действует предупреждение о налипании мокрого снега.
Уборка снега на Лубянской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
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ОбществоМосковская область (Подмосковье)МоскваГидрометцентр
 
 
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