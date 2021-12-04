https://ria.ru/20211204/peregovory-1762206593.html

У Путина есть козырь в переговорах с США

Американский офицер назвал козырь Путина в переговорах с США - РИА Новости, 04.12.2021

У Путина есть козырь в переговорах с США

Соединенным Штатам будет трудно классифицировать подводный беспилотный аппарат и крылатую ракету с ядерной энергоустановкой "Посейдон" на следующих переговорах... РИА Новости, 04.12.2021

2021-12-04T20:36

2021-12-04T20:36

2021-12-04T20:36

в мире

сша

владимир путин

нато

договор снв-3

россия

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Соединенным Штатам будет трудно классифицировать подводный беспилотный аппарат и крылатую ракету с ядерной энергоустановкой "Посейдон" на следующих переговорах по стратегической стабильности, написал в 19fortyfive военный обозреватель и офицер США в отставке Брент Иствуд."Это новый класс оружия. Вероятно, он не дает покоя американским экспертам по контролю над вооружениями", — отметил автор.По его мнению, "Посейдон" "даст президенту Владимиру Путину рычаг давления на американцев в отношении системы противоракетной обороны (ПРО)", которые НАТО в настоящее время разворачивает в Восточной Европе."Посейдон" — это подводный роботизированный комплекс с ядерным двигателем. Путин впервые объявил о нем в послании Федеральному собранию в 2018 году. По его словам, такие беспилотники могут быть оснащены как обычными, так и ядерными боеприпасами, что позволит им поражать широкий спектр целей, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.В Женеве в конце июля этого года состоялся новый раунд российско-американского диалога по стратегической стабильности. Россия не исключила возможность переговорить в будущем с США о "Посейдоне", но только при условии, что переговоры будут включать и российские озабоченности американскими вооружениями. В качестве жеста доброй воли Москва включила свои гиперзвуковые комплексы "Авангард" в сферу действия ДСНВ.

https://ria.ru/20211112/stsenariy-1758769448.html

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в мире, сша, владимир путин, нато, договор снв-3, россия