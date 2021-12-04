https://ria.ru/20211204/pensiya-1762180982.html
Пенсионный фонд опроверг сообщения о переходе офисов на удаленную работу
Пенсионный фонд опроверг сообщения о переходе офисов на удаленную работу - РИА Новости, 04.12.2021
Пенсионный фонд опроверг сообщения о переходе офисов на удаленную работу
Пресс-служба Пенсионного фонда России опровергла сообщения ряда СМИ о переходе территориальных офисов фонда на удаленный режим работы и прием только по... РИА Новости, 04.12.2021
2021-12-04T15:47
2021-12-04T15:47
2021-12-04T15:50
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Пресс-служба Пенсионного фонда России опровергла сообщения ряда СМИ о переходе территориальных офисов фонда на удаленный режим работы и прием только по предварительной записи.В ПФР также отметили, что в связи с риском распространения коронавируса с прошлого года в фонде действует упрощенный порядок получения услуг. Антиковидный регламент обслуживания помогает уменьшать число личных визитов в клиентские офисы ПФР и центры госуслуг, а также обращаться за услугами в дистанционном формате, добавили в ПФР.
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пенсионный фонд рф, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии
15:47 04.12.2021 (обновлено: 15:50 04.12.2021)
Пенсионный фонд опроверг сообщения о переходе офисов на удаленную работу
Пенсионный фонд опроверг сообщения в СМИ о переходе офисов на удаленный режим работы