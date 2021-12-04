https://ria.ru/20211204/partiya-1762168279.html
Медведев подвел итоги работы ЕР за пять лет
Медведев подвел итоги работы ЕР за пять лет - РИА Новости, 04.12.2021
Медведев подвел итоги работы ЕР за пять лет
"Единая Россия" сыграла роль в устойчивости экономики, заявил председатель партии Дмитрий Медведев, говоря об итогах работы за пять лет. РИА Новости, 04.12.2021
2021-12-04T13:32
2021-12-04T13:32
2021-12-04T14:04
политика
единая россия
дмитрий медведев
россия
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. "Единая Россия" сыграла роль в устойчивости экономики, заявил председатель партии Дмитрий Медведев, говоря об итогах работы за пять лет."Нам сегодня нужно подвести итоги нашей работы за пять лет. Партия сыграла важную роль в сохранении устойчивой экономики и социальной стабильности", - сказал Медведев на съезде "Единой России"."Никакие сложности не помешали нам выполнить практически все обязательства, которые мы взяли на себя в предвыборной программе 2016 года. Делали так, как сейчас сказал президент страны, заканчивали что-то и приступали к новым вопросам. Это исключительно важный итог", - добавил Медведев.Он отметил, что, по его мнению, именно с этим в значительной степени связана поддержка партии на выборах.
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политика, единая россия, дмитрий медведев, россия
13:32 04.12.2021 (обновлено: 14:04 04.12.2021)
Медведев подвел итоги работы ЕР за пять лет
Председатель ЕР Медведев: партия сыграла роль в устойчивости экономики страны
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости.
"Единая Россия
" сыграла роль в устойчивости экономики, заявил председатель партии Дмитрий Медведев
, говоря об итогах работы за пять лет.
"Нам сегодня нужно подвести итоги нашей работы за пять лет. Партия сыграла важную роль в сохранении устойчивой экономики и социальной стабильности", - сказал Медведев на съезде "Единой России".
"Никакие сложности не помешали нам выполнить практически все обязательства, которые мы взяли на себя в предвыборной программе 2016 года. Делали так, как сейчас сказал президент страны, заканчивали что-то и приступали к новым вопросам. Это исключительно важный итог", - добавил Медведев.
Он отметил, что, по его мнению, именно с этим в значительной степени связана поддержка партии на выборах.