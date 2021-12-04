https://ria.ru/20211204/partiya-1762167965.html
Путин поздравил членов "Единой России" с 20-летием партии
Путин поздравил членов "Единой России" с 20-летием партии - РИА Новости, 04.12.2021
Путин поздравил членов "Единой России" с 20-летием партии
Президент РФ Владимир Путин поздравил единороссов с 20-летием партии на заседании ХХ Съезда "Единой России". РИА Новости, 04.12.2021
2021-12-04T13:30
2021-12-04T13:30
2021-12-04T13:49
политика
владимир путин
единая россия
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил единороссов с 20-летием партии на заседании ХХ Съезда "Единой России"."Благодарю вас за неизменную поддержку и поздравляю с двадцатилетием партии. Желаю успехов и стремлений идти только вперёд. Вместе за Россию", - сказал Путин."Уже с момента создания "Единой России" ее сильной стороной было умение брать на себя ответственность за родную страну, работать для людей. Партия не раз доказывала, что она отвечает этим требованиям своими делами - нести решающий вклад в преодоление тех системных и под час смертельно опасных рисков, которые на рубеже 90-х и в начале 2000-х угрожали не только безопасности граждан, но и самому существованию нашего Отечества", - добавил Путин, выступая по видеосвязи на ХХ съезде "Единой России".По его словам, все 20 лет партия твердо и последовательно занимала патриотические позиции и это ярко проявилось при принятии ключевых исторических поворотных решений, связанных с укреплением суверенитета России, отстаиванием ее национальных интересов, совершенствовании ее политической системы и развитием экономики.
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политика, владимир путин, единая россия, россия
13:30 04.12.2021 (обновлено: 13:49 04.12.2021)
Путин поздравил членов "Единой России" с 20-летием партии
Президент Путин: все 20 лет с момента создания ЕР брала на себя ответственность за страну