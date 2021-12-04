https://ria.ru/20211204/partiya-1762167965.html

Путин поздравил членов "Единой России" с 20-летием партии

Путин поздравил членов "Единой России" с 20-летием партии - РИА Новости, 04.12.2021

Путин поздравил членов "Единой России" с 20-летием партии

Президент РФ Владимир Путин поздравил единороссов с 20-летием партии на заседании ХХ Съезда "Единой России". РИА Новости, 04.12.2021

2021-12-04T13:30

2021-12-04T13:30

2021-12-04T13:49

политика

владимир путин

единая россия

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/04/1762167585_0:322:3069:2048_1920x0_80_0_0_3a79522431ddae8ba6ab3494facf5631.jpg

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил единороссов с 20-летием партии на заседании ХХ Съезда "Единой России"."Благодарю вас за неизменную поддержку и поздравляю с двадцатилетием партии. Желаю успехов и стремлений идти только вперёд. Вместе за Россию", - сказал Путин."Уже с момента создания "Единой России" ее сильной стороной было умение брать на себя ответственность за родную страну, работать для людей. Партия не раз доказывала, что она отвечает этим требованиям своими делами - нести решающий вклад в преодоление тех системных и под час смертельно опасных рисков, которые на рубеже 90-х и в начале 2000-х угрожали не только безопасности граждан, но и самому существованию нашего Отечества", - добавил Путин, выступая по видеосвязи на ХХ съезде "Единой России".По его словам, все 20 лет партия твердо и последовательно занимала патриотические позиции и это ярко проявилось при принятии ключевых исторических поворотных решений, связанных с укреплением суверенитета России, отстаиванием ее национальных интересов, совершенствовании ее политической системы и развитием экономики.

https://ria.ru/20211201/partiya-1761229101.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, владимир путин, единая россия, россия