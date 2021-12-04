https://ria.ru/20211204/partiya-1762167665.html

У ЕР есть все ресурсы, чтобы поддержать просьбы людей, заявил Путин

У ЕР есть все ресурсы, чтобы поддержать просьбы людей, заявил Путин - РИА Новости, 04.12.2021

У ЕР есть все ресурсы, чтобы поддержать просьбы людей, заявил Путин

"Единая Россия" имеет все ресурсы, чтобы поддержать просьбы людей, на уровне первичных организаций нужно укреплять диалог с россиянами, заявил президент России... РИА Новости, 04.12.2021

2021-12-04T13:27

2021-12-04T13:27

2021-12-04T13:38

политика

владимир путин

единая россия

россия

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. "Единая Россия" имеет все ресурсы, чтобы поддержать просьбы людей, на уровне первичных организаций нужно укреплять диалог с россиянами, заявил президент России Владимир Путин."У вас есть все ресурсы, чтобы поддержать людей в решении вопросов, которые они ставят. Ключевую роль здесь должны играть местные отделения партии, так называемые "первички". Прежде всего на этом уровне надо укреплять содержательный, результативный общественный диалог. В целом ценить и развивать обратную связь, которая помогает самой партии меняться, расти, набирать силу как в идеологическом, так и в кадровом плане", - сказал Путин, выступая по видеосвязи на съезде ЕР.

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политика, владимир путин, единая россия, россия