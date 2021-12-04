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У ЕР есть все ресурсы, чтобы поддержать просьбы людей, заявил Путин
У ЕР есть все ресурсы, чтобы поддержать просьбы людей, заявил Путин - РИА Новости, 04.12.2021
У ЕР есть все ресурсы, чтобы поддержать просьбы людей, заявил Путин
"Единая Россия" имеет все ресурсы, чтобы поддержать просьбы людей, на уровне первичных организаций нужно укреплять диалог с россиянами, заявил президент России... РИА Новости, 04.12.2021
2021-12-04T13:27
2021-12-04T13:27
2021-12-04T13:38
политика
владимир путин
единая россия
россия
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. "Единая Россия" имеет все ресурсы, чтобы поддержать просьбы людей, на уровне первичных организаций нужно укреплять диалог с россиянами, заявил президент России Владимир Путин."У вас есть все ресурсы, чтобы поддержать людей в решении вопросов, которые они ставят. Ключевую роль здесь должны играть местные отделения партии, так называемые "первички". Прежде всего на этом уровне надо укреплять содержательный, результативный общественный диалог. В целом ценить и развивать обратную связь, которая помогает самой партии меняться, расти, набирать силу как в идеологическом, так и в кадровом плане", - сказал Путин, выступая по видеосвязи на съезде ЕР.
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политика, владимир путин, единая россия, россия
13:27 04.12.2021 (обновлено: 13:38 04.12.2021)
У ЕР есть все ресурсы, чтобы поддержать просьбы людей, заявил Путин
Президент Путин призвал ЕР на уровне первичных организаций укреплять диалог с россиянами