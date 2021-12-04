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"Единая Россия" уверенно победила на осенних выборах, заявил Путин
"Единая Россия" уверенно победила на осенних выборах, заявил Путин - РИА Новости, 04.12.2021
"Единая Россия" уверенно победила на осенних выборах, заявил Путин
Важно вместе проанализировать итоги осенних выборов, партия "Единая Россия" достойно проявила себя в неординарных условиях и уверенно победила, заявил президент РИА Новости, 04.12.2021
2021-12-04T13:21
2021-12-04T13:21
2021-12-04T13:35
политика
владимир путин
единая россия
выборы в государственную думу
россия
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Важно вместе проанализировать итоги осенних выборов, партия "Единая Россия" достойно проявила себя в неординарных условиях и уверенно победила, заявил президент России Владимир Путин."Конечно, важно именно здесь на съезде вместе проанализировать итоги осенних выборов. Считаю, что "Единая Россия" достойно проявила себя в достаточно сложных, во многом неординарных условиях избирательной кампании. Выдержала жесткую открытую конкурентную борьбу и победила уверенно, с солидным преимуществом", - сказал Путин на съезде ЕР."Отмечу, что после выборов "Единая Россия" приступила к выполнению поставленных целей - это отражение ответственности, зрелости политической силы, потому что каждое наше слово, данное людям, должно становиться реальным делом", - добавил российский президент.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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политика, владимир путин, единая россия, выборы в государственную думу, россия
13:21 04.12.2021 (обновлено: 13:35 04.12.2021)
"Единая Россия" уверенно победила на осенних выборах, заявил Путин
Президент Путин: ЕР достойно проявила себя и уверенно победила на осенних выборах
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости.
Важно вместе проанализировать итоги осенних выборов, партия "Единая Россия
" достойно проявила себя в неординарных условиях и уверенно победила, заявил президент России Владимир Путин
.
"Конечно, важно именно здесь на съезде вместе проанализировать итоги осенних выборов. Считаю, что "Единая Россия" достойно проявила себя в достаточно сложных, во многом неординарных условиях избирательной кампании. Выдержала жесткую открытую конкурентную борьбу и победила уверенно, с солидным преимуществом", - сказал Путин на съезде ЕР.
"Отмечу, что после выборов "Единая Россия" приступила к выполнению поставленных целей - это отражение ответственности, зрелости политической силы, потому что каждое наше слово, данное людям, должно становиться реальным делом", - добавил российский президент.