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"Единая Россия" уверенно победила на осенних выборах, заявил Путин

"Единая Россия" уверенно победила на осенних выборах, заявил Путин - РИА Новости, 04.12.2021

"Единая Россия" уверенно победила на осенних выборах, заявил Путин

Важно вместе проанализировать итоги осенних выборов, партия "Единая Россия" достойно проявила себя в неординарных условиях и уверенно победила, заявил президент РИА Новости, 04.12.2021

2021-12-04T13:21

2021-12-04T13:21

2021-12-04T13:35

политика

владимир путин

единая россия

выборы в государственную думу

россия

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Важно вместе проанализировать итоги осенних выборов, партия "Единая Россия" достойно проявила себя в неординарных условиях и уверенно победила, заявил президент России Владимир Путин."Конечно, важно именно здесь на съезде вместе проанализировать итоги осенних выборов. Считаю, что "Единая Россия" достойно проявила себя в достаточно сложных, во многом неординарных условиях избирательной кампании. Выдержала жесткую открытую конкурентную борьбу и победила уверенно, с солидным преимуществом", - сказал Путин на съезде ЕР."Отмечу, что после выборов "Единая Россия" приступила к выполнению поставленных целей - это отражение ответственности, зрелости политической силы, потому что каждое наше слово, данное людям, должно становиться реальным делом", - добавил российский президент.

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2021

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политика, владимир путин, единая россия, выборы в государственную думу, россия