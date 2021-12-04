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Источник в "Единой России" рассказал о планируемых изменениях в партии
Источник в "Единой России" рассказал о планируемых изменениях в партии - РИА Новости, 04.12.2021
Источник в "Единой России" рассказал о планируемых изменениях в партии
Число заместителей секретаря генсовета партии "Единая Россия" сократится до 6, обновление генсовета будет серьёзное, но "без потрясений", сказал РИА Новости... РИА Новости, 04.12.2021
2021-12-04T13:11
2021-12-04T13:11
2021-12-04T13:11
политика
единая россия
россия
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Число заместителей секретаря генсовета партии "Единая Россия" сократится до 6, обновление генсовета будет серьёзное, но "без потрясений", сказал РИА Новости источник в партии."Сократится до шести, да. Обновление будет серьёзное, но без потрясений", - заявил источник.
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политика, единая россия, россия
Источник в "Единой России" рассказал о планируемых изменениях в партии
Источник в ЕР анонсировал "серьезное, но без потрясений" обновление генсовета партии