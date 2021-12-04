https://ria.ru/20211204/partiya-1762166163.html

Источник в "Единой России" рассказал о планируемых изменениях в партии

Источник в "Единой России" рассказал о планируемых изменениях в партии - РИА Новости, 04.12.2021

Источник в "Единой России" рассказал о планируемых изменениях в партии

Число заместителей секретаря генсовета партии "Единая Россия" сократится до 6, обновление генсовета будет серьёзное, но "без потрясений", сказал РИА Новости... РИА Новости, 04.12.2021

2021-12-04T13:11

2021-12-04T13:11

2021-12-04T13:11

политика

единая россия

россия

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Число заместителей секретаря генсовета партии "Единая Россия" сократится до 6, обновление генсовета будет серьёзное, но "без потрясений", сказал РИА Новости источник в партии."Сократится до шести, да. Обновление будет серьёзное, но без потрясений", - заявил источник.

https://ria.ru/20211201/partiya-1761229101.html

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