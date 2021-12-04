https://ria.ru/20211204/nato-1762151399.html

Британцы выдвинули жесткие требования к НАТО из-за России

Британцы потребовали от НАТО перестать провоцировать русских без нужды - РИА Новости, 04.12.2021

Британцы выдвинули жесткие требования к НАТО из-за России

Читатели британского издания The Times жестко раскритиковали политику НАТО в Восточной Европе, обвинив руководство альянса в росте напряженности вокруг ситуации РИА Новости, 04.12.2021

2021-12-04T10:21

2021-12-04T10:21

2021-12-04T10:29

в мире

йенс столтенберг

андерс фог расмуссен

нато

верховная рада украины

латинская америка

мария захарова

восточная европа

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Читатели британского издания The Times жестко раскритиковали политику НАТО в Восточной Европе, обвинив руководство альянса в росте напряженности вокруг ситуации на Украине."Йенс Столтенберг провоцирует русских без нужды.Я думаю, он просто отрабатывает свой хлеб. А вообще, зачем нам нужна НАТО после того, как развалился СССР?" — написал Alistair Moore."Россия со всем основанием рассматривает членство Украины в НАТО как провокацию!" — добавил Jonathan Davies.По мнению читателей, на Западе не задумываются о том, какой была бы их реакция на российские ракеты в странах Латинской Америки."Разве Столтенберг не ведет себя провокационно? Вспомните, как нервно США отреагировали на Советский Союз на Кубе с его ракетами, так почему бы России не возражать против НАТО, расположившейся прямо у российского порога?" — написал paul dee."Как вы думаете, были бы США счастливы, если бы Россия начала размещать свои системы вооружений и различное военное оборудование в Мексике или Канаде?" — отметил другой пользователь.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера альянса с расширенными возможностями. Бывший генсек Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в блок Украине потребуется достигнуть нескольких критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени.В четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что вступление Украины в НАТО является "красной линией" для Москвы.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20211203/granitsa-1761943613.html

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латинская америка

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в мире, йенс столтенберг, андерс фог расмуссен, нато, верховная рада украины, латинская америка, мария захарова, восточная европа, россия