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Британцы выдвинули жесткие требования к НАТО из-за России
Британцы потребовали от НАТО перестать провоцировать русских без нужды - РИА Новости, 04.12.2021
Британцы выдвинули жесткие требования к НАТО из-за России
Читатели британского издания The Times жестко раскритиковали политику НАТО в Восточной Европе, обвинив руководство альянса в росте напряженности вокруг ситуации РИА Новости, 04.12.2021
2021-12-04T10:21
2021-12-04T10:29
в мире
йенс столтенберг
андерс фог расмуссен
нато
верховная рада украины
латинская америка
мария захарова
восточная европа
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Читатели британского издания The Times жестко раскритиковали политику НАТО в Восточной Европе, обвинив руководство альянса в росте напряженности вокруг ситуации на Украине."Йенс Столтенберг провоцирует русских без нужды.Я думаю, он просто отрабатывает свой хлеб. А вообще, зачем нам нужна НАТО после того, как развалился СССР?" — написал Alistair Moore."Россия со всем основанием рассматривает членство Украины в НАТО как провокацию!" — добавил Jonathan Davies.По мнению читателей, на Западе не задумываются о том, какой была бы их реакция на российские ракеты в странах Латинской Америки."Разве Столтенберг не ведет себя провокационно? Вспомните, как нервно США отреагировали на Советский Союз на Кубе с его ракетами, так почему бы России не возражать против НАТО, расположившейся прямо у российского порога?" — написал paul dee."Как вы думаете, были бы США счастливы, если бы Россия начала размещать свои системы вооружений и различное военное оборудование в Мексике или Канаде?" — отметил другой пользователь.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера альянса с расширенными возможностями. Бывший генсек Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в блок Украине потребуется достигнуть нескольких критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени.В четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что вступление Украины в НАТО является "красной линией" для Москвы.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20211203/granitsa-1761943613.html
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в мире, йенс столтенберг, андерс фог расмуссен, нато, верховная рада украины, латинская америка, мария захарова, восточная европа, россия
10:21 04.12.2021 (обновлено: 10:29 04.12.2021)
 
Британцы потребовали от НАТО перестать провоцировать русских без нужды

Читатели The Times: Йенс Столтенберг провоцирует русских без нужды

© AP Photo / Gregorio BorgiaГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 04.12.2021
© AP Photo / Gregorio Borgia
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Читатели британского издания The Times жестко раскритиковали политику НАТО в Восточной Европе, обвинив руководство альянса в росте напряженности вокруг ситуации на Украине.
"Йенс Столтенберг провоцирует русских без нужды.Я думаю, он просто отрабатывает свой хлеб. А вообще, зачем нам нужна НАТО после того, как развалился СССР?" — написал Alistair Moore.
"Россия со всем основанием рассматривает членство Украины в НАТО как провокацию!" — добавил Jonathan Davies.
По мнению читателей, на Западе не задумываются о том, какой была бы их реакция на российские ракеты в странах Латинской Америки.
Американские морские пехотинцы во время учений в Норвегии - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
Вчера, 03:53
Норвегия планирует ограничить передвижения союзников по НАТО около России
"Разве Столтенберг не ведет себя провокационно? Вспомните, как нервно США отреагировали на Советский Союз на Кубе с его ракетами, так почему бы России не возражать против НАТО, расположившейся прямо у российского порога?" — написал paul dee.
"Как вы думаете, были бы США счастливы, если бы Россия начала размещать свои системы вооружений и различное военное оборудование в Мексике или Канаде?" — отметил другой пользователь.
Украинские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 04.12.2021
04:36
На Украине раскрыли ложь о взаимоотношениях с НАТО
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера альянса с расширенными возможностями. Бывший генсек Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в блок Украине потребуется достигнуть нескольких критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени.
В четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что вступление Украины в НАТО является "красной линией" для Москвы.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
2 декабря, 13:33
"Лицемерие в кубе": Пушков жестко ответил на слова генсека НАТО про Россию
 
В миреЙенс СтолтенбергАндерс Фог РасмуссенНАТОВерховная Рада УкраиныЛатинская АмерикаМария ЗахароваВосточная ЕвропаРоссия
 
 
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