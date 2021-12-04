https://ria.ru/20211204/nato-1762138631.html

Германия пригрозила выйти из НАТО из-за "Северного потока — 2"

На Украине раскрыли причину мягкой позиции США по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 04.12.2021

Германия пригрозила выйти из НАТО из-за "Северного потока — 2"

Полковник СБУ в отставке и военный эксперт Олег Стариков заявил в эфире телеканала "Наш", что президент США Джо Байден согласился не препятствовать достройке... РИА Новости, 04.12.2021

2021-12-04T02:31

2021-12-04T02:31

2021-12-04T02:31

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служба безопасности украины

северный поток — 2

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Полковник СБУ в отставке и военный эксперт Олег Стариков заявил в эфире телеканала "Наш", что президент США Джо Байден согласился не препятствовать достройке "Северного потока — 2", чтобы Германия не вышла из НАТО.По его словам, ранее звучали заявления немецкой стороны о необходимости вывода ядерного оружия с американской авиабазы Рамштайн в ФРГ, однако сейчас позиция изменилась.Кроме того, Стариков добавил, что Украину хотят превратить в "серую зону", а это, как объяснил полковник, в современной военной науке означает территорию, на которой будут проходить боевые действия.

https://ria.ru/20211204/gazprom-1762137884.html

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