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Германия пригрозила выйти из НАТО из-за "Северного потока — 2"
На Украине раскрыли причину мягкой позиции США по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 04.12.2021
Германия пригрозила выйти из НАТО из-за "Северного потока — 2"
Полковник СБУ в отставке и военный эксперт Олег Стариков заявил в эфире телеканала "Наш", что президент США Джо Байден согласился не препятствовать достройке... РИА Новости, 04.12.2021
2021-12-04T02:31
2021-12-04T02:31
в мире
украина
сша
германия
джо байден
нато
служба безопасности украины
северный поток — 2
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Полковник СБУ в отставке и военный эксперт Олег Стариков заявил в эфире телеканала "Наш", что президент США Джо Байден согласился не препятствовать достройке "Северного потока — 2", чтобы Германия не вышла из НАТО.По его словам, ранее звучали заявления немецкой стороны о необходимости вывода ядерного оружия с американской авиабазы Рамштайн в ФРГ, однако сейчас позиция изменилась.Кроме того, Стариков добавил, что Украину хотят превратить в "серую зону", а это, как объяснил полковник, в современной военной науке означает территорию, на которой будут проходить боевые действия.
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в мире, украина, сша, германия, джо байден, нато, служба безопасности украины, северный поток — 2, россия, олег стариков
02:31 04.12.2021
 
На Украине раскрыли причину мягкой позиции США по "Северному потоку — 2"

Полковник СБУ Стариков: Байден одобрил "Северный поток — 2", чтобы ФРГ не вышла из НАТО

© Фото : Nord Stream 2/Axel SchmidtСостав с готовыми к укладке трубами для "Северного потока ‑ 2"
Состав с готовыми к укладке трубами для Северного потока ‑ 2 - РИА Новости, 1920, 04.12.2021
© Фото : Nord Stream 2/Axel Schmidt
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Полковник СБУ в отставке и военный эксперт Олег Стариков заявил в эфире телеканала "Наш", что президент США Джо Байден согласился не препятствовать достройке "Северного потока — 2", чтобы Германия не вышла из НАТО.
"Байден <…> говорит: "Мы будем Россию мочить", а сам дал возможность, чтобы (терминалы. — Прим. ред.) СПГ стояли (пустыми. — Прим. ред.), весь газ ушел в Китай, а Россия заняла рынок Европы. В итоге дали немцам, чтобы немецкая экономика развивалась, заключив с ними меморандум (по "Северному потоку — 2". — Прим. ред.) <…>, для того, чтобы немцы не вышли с НАТО", — заявил Стариков.
По его словам, ранее звучали заявления немецкой стороны о необходимости вывода ядерного оружия с американской авиабазы Рамштайн в ФРГ, однако сейчас позиция изменилась.
Кроме того, Стариков добавил, что Украину хотят превратить в "серую зону", а это, как объяснил полковник, в современной военной науке означает территорию, на которой будут проходить боевые действия.
Пуско-наладка оборудования газопровода Северный поток ‑ 2 на береговом участке в России - РИА Новости, 1920, 04.12.2021
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В миреУкраинаСШАГерманияДжо БайденНАТОСлужба безопасности УкраиныСеверный поток — 2РоссияОлег Стариков
 
 
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