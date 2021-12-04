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Германия пригрозила выйти из НАТО из-за "Северного потока — 2"
На Украине раскрыли причину мягкой позиции США по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 04.12.2021
Германия пригрозила выйти из НАТО из-за "Северного потока — 2"
Полковник СБУ в отставке и военный эксперт Олег Стариков заявил в эфире телеканала "Наш", что президент США Джо Байден согласился не препятствовать достройке... РИА Новости, 04.12.2021
2021-12-04T02:31
2021-12-04T02:31
2021-12-04T02:31
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Полковник СБУ в отставке и военный эксперт Олег Стариков заявил в эфире телеканала "Наш", что президент США Джо Байден согласился не препятствовать достройке "Северного потока — 2", чтобы Германия не вышла из НАТО.По его словам, ранее звучали заявления немецкой стороны о необходимости вывода ядерного оружия с американской авиабазы Рамштайн в ФРГ, однако сейчас позиция изменилась.Кроме того, Стариков добавил, что Украину хотят превратить в "серую зону", а это, как объяснил полковник, в современной военной науке означает территорию, на которой будут проходить боевые действия.
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в мире, украина, сша, германия, джо байден, нато, служба безопасности украины, северный поток — 2, россия, олег стариков
На Украине раскрыли причину мягкой позиции США по "Северному потоку — 2"
Полковник СБУ Стариков: Байден одобрил "Северный поток — 2", чтобы ФРГ не вышла из НАТО