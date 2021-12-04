https://ria.ru/20211204/moskva-1762155798.html

Собянин заявил о готовности Москвы к проведению "Экспо-2030"

Собянин заявил о готовности Москвы к проведению "Экспо-2030" - РИА Новости, 04.12.2021

Собянин заявил о готовности Москвы к проведению "Экспо-2030"

Москва по инфраструктуре, экономике, человеческому капиталу, безопасности абсолютно готова для проведения "Экспо-2030", заявил мэр российской столицы Сергей... РИА Новости, 04.12.2021

2021-12-04T11:35

2021-12-04T11:35

2021-12-04T11:59

экономика

южная корея

москва

сергей собянин

михаил мишустин

россия

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ДУБАЙ, 4 дек - РИА Новости. Москва по инфраструктуре, экономике, человеческому капиталу, безопасности абсолютно готова для проведения "Экспо-2030", заявил мэр российской столицы Сергей Собянин.Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин на открытии Национального дня России на "Экспо-2020" в Дубае выразил надежду, что Москва получит право провести "Экспо-2030"."Конечно, Москва по инфраструктуре, по экономике, человеческому капиталу, безопасности абсолютно готова для проведения такого рода мероприятия", - сказал Собянин на "Экспо-2020".Мэр добавил, что у столицы России, конечно, "конкуренты очень сильные": Южная Корея, Саудовская Аравия, Италия."Сильные конкуренты. Ну будем бороться. По крайней мере, сам даже процесс очень важен для продвижения нашей страны, для продвижения нашего города, его имиджа, ну и для нас самих, потому что мы стараемся, чтобы наш город с каждым годом был краше. И мы время, вы знаете, терять не любим. Будет "Экспо" или не будет, город будет развиваться и развиваться так, чтобы находиться на мировом уровне по всем показателям и направлениям", - отметил мэр Москвы.Он также напомнил, что у российской столицы имеется успешный опыт проведения крупных международных мероприятий.

https://ria.ru/20211203/sobyanin-1762108243.html

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экономика, южная корея, москва, сергей собянин, михаил мишустин, россия