https://ria.ru/20211204/moskva-1762151578.html
Исторические барельефы вновь украсили фасад павильона №15 ВДНХ
Исторические барельефы вновь украсили фасад павильона №15 ВДНХ - РИА Новости, 04.12.2021
Исторические барельефы вновь украсили фасад павильона №15 ВДНХ
Горельефы и барельефы, воссозданные по фотографиям прошлого века, вернулись на фасад павильона №15 "Радиоэлектроника и связь" на ВДНХ, ранее называвшегося... РИА Новости, 04.12.2021
2021-12-04T10:21
2021-12-04T10:21
2021-12-04T10:21
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Горельефы и барельефы, воссозданные по фотографиям прошлого века, вернулись на фасад павильона №15 "Радиоэлектроника и связь" на ВДНХ, ранее называвшегося "Поволжье", сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что фрагменты горельефов, которые воспроизводят события битв за Царицын и Сталинград, обнаружили на фасаде в 2014 году, после демонтажа листов облицовки, установленных во время реконструкции павильона в конце 1950-х годов."Сохранившиеся фрагменты горельефов отсканировали и выполнили их макет в натуральную величину для возможности воссоздания утраченных элементов на основе архивных материалов. По фотографиям восстановили и барельефы, изображавшие сцены мирного труда, эти композиции располагались на колоннах справа и слева от главного входа в павильон, но были утрачены при реконструкции и демонтаже всей входной группы", - пояснил Бирюков.В результате кропотливой работы специалистам удалось полностью воссоздать четыре утраченных горельефа. Их вес составил более двух тонн. Четыре других горельефа сохранились частично. Их отреставрировали и докомпоновали утраченные фрагменты. Также были полностью воссозданы 48 утраченных барельефов (каждый весом более 250 килограммов).Кроме того, реставраторы воссоздали скульптурные композиции (солдат, матрос и центральную композицию колхозник с колхозницей, с гербом РСФСР), которые украшали крышу здания. В ближайшее время они будут возвращены на исторические места.Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что после завершения ремонтно-реставрационных работ павильон № 15 предстанет перед посетителями практически в том виде, в котором его задумали авторы в 1954 году.В здании разместится музей Олимпийского комитета России.
https://realty.ria.ru/20211125/vdnkh-1760651110.html
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москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы, россия
Исторические барельефы вновь украсили фасад павильона №15 ВДНХ
Горельефы и барельефы вновь украсили фасад павильона №15 "Радиоэлектроника и связь"
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости.
Горельефы и барельефы, воссозданные по фотографиям прошлого века, вернулись на фасад павильона №15 "Радиоэлектроника и связь" на ВДНХ, ранее называвшегося "Поволжье", сообщил журналистам заместитель мэра Москвы
по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков
.
"В рамках масштабной реставрации павильона перед специалистами встал вопрос, что делать с историческими горельефами и барельефами, которые ранее украшали фасад здания. По уникальным фотографиям 1954-1959 годов из семейного архива, которые предоставил сын одного из авторов оформления павильона, удалось восстановить эти элементы максимально близко к оригиналу", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра рассказал, что фрагменты горельефов, которые воспроизводят события битв за Царицын и Сталинград, обнаружили на фасаде в 2014 году, после демонтажа листов облицовки, установленных во время реконструкции павильона в конце 1950-х годов.
"Сохранившиеся фрагменты горельефов отсканировали и выполнили их макет в натуральную величину для возможности воссоздания утраченных элементов на основе архивных материалов. По фотографиям восстановили и барельефы, изображавшие сцены мирного труда, эти композиции располагались на колоннах справа и слева от главного входа в павильон, но были утрачены при реконструкции и демонтаже всей входной группы", - пояснил Бирюков.
В результате кропотливой работы специалистам удалось полностью воссоздать четыре утраченных горельефа. Их вес составил более двух тонн. Четыре других горельефа сохранились частично. Их отреставрировали и докомпоновали утраченные фрагменты. Также были полностью воссозданы 48 утраченных барельефов (каждый весом более 250 килограммов).
Кроме того, реставраторы воссоздали скульптурные композиции (солдат, матрос и центральную композицию колхозник с колхозницей, с гербом РСФСР), которые украшали крышу здания. В ближайшее время они будут возвращены на исторические места.
Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что после завершения ремонтно-реставрационных работ павильон № 15 предстанет перед посетителями практически в том виде, в котором его задумали авторы в 1954 году.
В здании разместится музей Олимпийского комитета России.