Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20211204/moskva-1762151578.html
Исторические барельефы вновь украсили фасад павильона №15 ВДНХ
Исторические барельефы вновь украсили фасад павильона №15 ВДНХ - РИА Новости, 04.12.2021
Исторические барельефы вновь украсили фасад павильона №15 ВДНХ
Горельефы и барельефы, воссозданные по фотографиям прошлого века, вернулись на фасад павильона №15 "Радиоэлектроника и связь" на ВДНХ, ранее называвшегося... РИА Новости, 04.12.2021
2021-12-04T10:21
2021-12-04T10:21
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
городское хозяйство москвы
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/09/1758192570_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6b6a4408fc38c99e87188674a39ef144.jpg
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Горельефы и барельефы, воссозданные по фотографиям прошлого века, вернулись на фасад павильона №15 "Радиоэлектроника и связь" на ВДНХ, ранее называвшегося "Поволжье", сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что фрагменты горельефов, которые воспроизводят события битв за Царицын и Сталинград, обнаружили на фасаде в 2014 году, после демонтажа листов облицовки, установленных во время реконструкции павильона в конце 1950-х годов."Сохранившиеся фрагменты горельефов отсканировали и выполнили их макет в натуральную величину для возможности воссоздания утраченных элементов на основе архивных материалов. По фотографиям восстановили и барельефы, изображавшие сцены мирного труда, эти композиции располагались на колоннах справа и слева от главного входа в павильон, но были утрачены при реконструкции и демонтаже всей входной группы", - пояснил Бирюков.В результате кропотливой работы специалистам удалось полностью воссоздать четыре утраченных горельефа. Их вес составил более двух тонн. Четыре других горельефа сохранились частично. Их отреставрировали и докомпоновали утраченные фрагменты. Также были полностью воссозданы 48 утраченных барельефов (каждый весом более 250 килограммов).Кроме того, реставраторы воссоздали скульптурные композиции (солдат, матрос и центральную композицию колхозник с колхозницей, с гербом РСФСР), которые украшали крышу здания. В ближайшее время они будут возвращены на исторические места.Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что после завершения ремонтно-реставрационных работ павильон № 15 предстанет перед посетителями практически в том виде, в котором его задумали авторы в 1954 году.В здании разместится музей Олимпийского комитета России.
https://realty.ria.ru/20211125/vdnkh-1760651110.html
https://realty.ria.ru/20211108/vdnkh-1758015844.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/09/1758192570_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a92858ab50022283bc4f0dd61b27cbde.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы, россия
10:21 04.12.2021
 
Исторические барельефы вновь украсили фасад павильона №15 ВДНХ

Горельефы и барельефы вновь украсили фасад павильона №15 "Радиоэлектроника и связь"

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкРеконструкция павильонов ВДНХ
Реконструкция павильонов ВДНХ - РИА Новости, 1920, 04.12.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Горельефы и барельефы, воссозданные по фотографиям прошлого века, вернулись на фасад павильона №15 "Радиоэлектроника и связь" на ВДНХ, ранее называвшегося "Поволжье", сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В рамках масштабной реставрации павильона перед специалистами встал вопрос, что делать с историческими горельефами и барельефами, которые ранее украшали фасад здания. По уникальным фотографиям 1954-1959 годов из семейного архива, которые предоставил сын одного из авторов оформления павильона, удалось восстановить эти элементы максимально близко к оригиналу", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра рассказал, что фрагменты горельефов, которые воспроизводят события битв за Царицын и Сталинград, обнаружили на фасаде в 2014 году, после демонтажа листов облицовки, установленных во время реконструкции павильона в конце 1950-х годов.
"Сохранившиеся фрагменты горельефов отсканировали и выполнили их макет в натуральную величину для возможности воссоздания утраченных элементов на основе архивных материалов. По фотографиям восстановили и барельефы, изображавшие сцены мирного труда, эти композиции располагались на колоннах справа и слева от главного входа в павильон, но были утрачены при реконструкции и демонтаже всей входной группы", - пояснил Бирюков.
В результате кропотливой работы специалистам удалось полностью воссоздать четыре утраченных горельефа. Их вес составил более двух тонн. Четыре других горельефа сохранились частично. Их отреставрировали и докомпоновали утраченные фрагменты. Также были полностью воссозданы 48 утраченных барельефов (каждый весом более 250 килограммов).
Павильон №5 Физика (до 1964 года Латвийская ССР) на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
25 ноября, 09:23Москва Сегодня: мегаполис для жизни
В павильоне "Физика" на ВДНХ воссоздадут исторические светильники
Кроме того, реставраторы воссоздали скульптурные композиции (солдат, матрос и центральную композицию колхозник с колхозницей, с гербом РСФСР), которые украшали крышу здания. В ближайшее время они будут возвращены на исторические места.
Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что после завершения ремонтно-реставрационных работ павильон № 15 предстанет перед посетителями практически в том виде, в котором его задумали авторы в 1954 году.
В здании разместится музей Олимпийского комитета России.
Реставрация павильона Радиоэлектроника и связь на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
8 ноября, 11:21Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Земледелие и "большая вода": как в павильоны ВДНХ заново проникает история
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр БирюковГородское хозяйство МосквыРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:42AP: разведка США утверждает, что Россия "нападет" на Украину в январе
10:25Новая стратегия Минтранса не предполагает ограничений на личные авто
10:21Британцы потребовали от НАТО перестать провоцировать русских без нужды
10:16На уральской шахте, где произошел горный удар, созвали спецкомиссию
10:11Участники научной экспедиции УрФУ, застрявшие в ЮАР, вернулись в Россию
10:10Немцы напомнили автору статьи о России-изгое о Второй мировой войне
10:01Эксперт рассказал о технологических трендах
09:56Из больниц выписали 13 пострадавших в ЧП на шахте "Листвяжная"
09:56Эксперт раскрыл секреты безопасного шопинга на зарубежных сайтах
09:50Москвичам рассказали о погоде в субботу
09:31Юнкер рассказал, чем его раздражала Меркель
09:28На шахте "Черемуховская — Глубокая" произошел горный удар
09:09Проверка "Спутника V" состоится не ранее января 2022 года, сообщили в ВОЗ
09:01В Сахалинской области уточнили слова губернатора про аренду острова Данией
08:49США введут новые санкции, пишет Reuters
08:45Постпред России призвал Израиль к диалогу по вопросу зоны, свободной от ОМУ
08:37В Хабаровском крае один человек погиб в ДТП с участием скорой
08:36Иран предложил радикально изменить проект документа о ядерном соглашении
08:30В Домодедово приземлился самолет с россиянами из ЮАР
08:20Врач посоветовал, как уберечь себя от травм при гололедице
Лента новостейМолния
AP: разведка США утверждает, что Россия "нападет" на Украину в январеНовая стратегия Минтранса не предполагает ограничений на личные автоБританцы потребовали от НАТО перестать провоцировать русских без нуждыНа уральской шахте, где произошел горный удар, созвали спецкомиссиюУчастники научной экспедиции УрФУ, застрявшие в ЮАР, вернулись в РоссиюНемцы напомнили автору статьи о России-изгое о Второй мировой войнеЭксперт рассказал о технологических трендах Из больниц выписали 13 пострадавших в ЧП на шахте "Листвяжная"Эксперт раскрыл секреты безопасного шопинга на зарубежных сайтахМосквичам рассказали о погоде в субботуЮнкер рассказал, чем его раздражала МеркельНа шахте "Черемуховская — Глубокая" произошел горный ударПроверка "Спутника V" состоится не ранее января 2022 года, сообщили в ВОЗВ Сахалинской области уточнили слова губернатора про аренду острова ДаниейСША введут новые санкции, пишет ReutersПостпред России призвал Израиль к диалогу по вопросу зоны, свободной от ОМУВ Хабаровском крае один человек погиб в ДТП с участием скоройИран предложил радикально изменить проект документа о ядерном соглашенииВ Домодедово приземлился самолет с россиянами из ЮАРВрач посоветовал, как уберечь себя от травм при гололедице