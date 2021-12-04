https://ria.ru/20211204/moskva-1762151578.html

Исторические барельефы вновь украсили фасад павильона №15 ВДНХ

Исторические барельефы вновь украсили фасад павильона №15 ВДНХ - РИА Новости, 04.12.2021

Исторические барельефы вновь украсили фасад павильона №15 ВДНХ

Горельефы и барельефы, воссозданные по фотографиям прошлого века, вернулись на фасад павильона №15 "Радиоэлектроника и связь" на ВДНХ, ранее называвшегося... РИА Новости, 04.12.2021

2021-12-04T10:21

2021-12-04T10:21

2021-12-04T10:21

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Горельефы и барельефы, воссозданные по фотографиям прошлого века, вернулись на фасад павильона №15 "Радиоэлектроника и связь" на ВДНХ, ранее называвшегося "Поволжье", сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что фрагменты горельефов, которые воспроизводят события битв за Царицын и Сталинград, обнаружили на фасаде в 2014 году, после демонтажа листов облицовки, установленных во время реконструкции павильона в конце 1950-х годов."Сохранившиеся фрагменты горельефов отсканировали и выполнили их макет в натуральную величину для возможности воссоздания утраченных элементов на основе архивных материалов. По фотографиям восстановили и барельефы, изображавшие сцены мирного труда, эти композиции располагались на колоннах справа и слева от главного входа в павильон, но были утрачены при реконструкции и демонтаже всей входной группы", - пояснил Бирюков.В результате кропотливой работы специалистам удалось полностью воссоздать четыре утраченных горельефа. Их вес составил более двух тонн. Четыре других горельефа сохранились частично. Их отреставрировали и докомпоновали утраченные фрагменты. Также были полностью воссозданы 48 утраченных барельефов (каждый весом более 250 килограммов).Кроме того, реставраторы воссоздали скульптурные композиции (солдат, матрос и центральную композицию колхозник с колхозницей, с гербом РСФСР), которые украшали крышу здания. В ближайшее время они будут возвращены на исторические места.Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что после завершения ремонтно-реставрационных работ павильон № 15 предстанет перед посетителями практически в том виде, в котором его задумали авторы в 1954 году.В здании разместится музей Олимпийского комитета России.

https://realty.ria.ru/20211125/vdnkh-1760651110.html

https://realty.ria.ru/20211108/vdnkh-1758015844.html

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москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы, россия