https://ria.ru/20211204/moskva-1762149047.html
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 04.12.2021
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Облачная погода, местами со снегом и гололедицей ожидает москвичей в субботу, температура воздуха опустится до минус 3 градусов, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 04.12.2021
2021-12-04T09:50
2021-12-04T09:50
2021-12-04T09:50
общество
москва
михаил леус
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Облачная погода, местами со снегом и гололедицей ожидает москвичей в субботу, температура воздуха опустится до минус 3 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Ожидается облачная погода, с неустойчивыми прояснениями, местами пройдёт небольшой снег, возможна гололедица. Температура в столице минус 1 - минус 3, а в Подмосковье ноль - минус 5 градусов", - сказал Леус.Синоптик добавил, что ветер западный 5-10 метров в секунду, порывистый.Атмосферное давление будет повышаться и составит 743 миллиметра ртутного столба, что немного ниже нормы.
https://ria.ru/20211204/pogoda-1762139899.html
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общество, москва, михаил леус
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Синоптик Леус: в Москве ожидается снег, гололедица, температура опустится до минус трех