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Мишустин поддержал заявку Москвы на "Экспо-2030"
Мишустин поддержал заявку Москвы на "Экспо-2030" - РИА Новости, 04.12.2021
Мишустин поддержал заявку Москвы на "Экспо-2030"
Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил уверенность в том, что Москва, в случае одобрения заявки, сможет провести "Экспо-2030" на высшем уровне. РИА Новости, 04.12.2021
2021-12-04T11:27
2021-12-04T11:27
2021-12-04T11:27
экспо 2020
москва
михаил мишустин
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ДУБАЙ, 4 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил уверенность в том, что Москва, в случае одобрения заявки, сможет провести "Экспо-2030" на высшем уровне.Он назвал Москву инновационным городом и добавил, что то, что столица России стала кандидатом на проведение выставки, очень важно."Мне говорить о Москве очень легко. Это мой любимый город. Мы работаем, живем в Москве, видим, как она красива, как она хорошеет", - отметил премьер.Он пригласил всех, кто еще не был в Москве, посетить столицу России.
https://ria.ru/20211203/moskva-1762077848.html
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экспо 2020, москва, михаил мишустин, россия
Мишустин поддержал заявку Москвы на "Экспо-2030"
Премьер-министр Мишустин: Москва сможет провести "Экспо-2030" на высшем уровне