https://ria.ru/20211204/mishustin-1762155095.html

Мишустин поддержал заявку Москвы на "Экспо-2030"

Мишустин поддержал заявку Москвы на "Экспо-2030" - РИА Новости, 04.12.2021

Мишустин поддержал заявку Москвы на "Экспо-2030"

Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил уверенность в том, что Москва, в случае одобрения заявки, сможет провести "Экспо-2030" на высшем уровне. РИА Новости, 04.12.2021

2021-12-04T11:27

2021-12-04T11:27

2021-12-04T11:27

экспо 2020

москва

михаил мишустин

россия

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ДУБАЙ, 4 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил уверенность в том, что Москва, в случае одобрения заявки, сможет провести "Экспо-2030" на высшем уровне.Он назвал Москву инновационным городом и добавил, что то, что столица России стала кандидатом на проведение выставки, очень важно."Мне говорить о Москве очень легко. Это мой любимый город. Мы работаем, живем в Москве, видим, как она красива, как она хорошеет", - отметил премьер.Он пригласил всех, кто еще не был в Москве, посетить столицу России.

https://ria.ru/20211203/moskva-1762077848.html

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