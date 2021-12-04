https://ria.ru/20211204/migranty-1762188211.html
Как СБУ ловит мигрантов по полям. Видео
Учения СБУ по борьбе с мигрантами на белорусской границе показали на видео - РИА Новости, 04.12.2021
Как СБУ ловит мигрантов по полям. Видео
Служба безопасности Украины опубликовала на своем YouTube-канале видео масштабных учений на границе с Белоруссией, направленных на отработку противодействия... РИА Новости, 04.12.2021
2021-12-04T17:04
2021-12-04T17:04
2021-12-04T17:35
в мире
украина
белоруссия
польша
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Служба безопасности Украины опубликовала на своем YouTube-канале видео масштабных учений на границе с Белоруссией, направленных на отработку противодействия проникновению нелегальных мигрантов в страну.На кадрах показана работа силовиков и различные маневры с применением спецтехники, в том числе авиации.В ноябре у границы Белоруссии и Польши собралась группа мигрантов, в основном курдов, — свыше двух тысяч человек. Беженцы несколько раз пытались пересечь границу с Польшей, но польские силовики применили против них спецсредства и силу.Власти Белоруссии подготовили для размещения мигрантов находящийся неподалеку от приграничного пункта пропуска транспортно-логистический центр.
https://ria.ru/20211128/nagnetanie-1761171649.html
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РИА Новости
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в мире, украина, белоруссия, польша, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
17:04 04.12.2021 (обновлено: 17:35 04.12.2021)
Учения СБУ по борьбе с мигрантами на белорусской границе показали на видео
СБУ показала видео тренировки силовиков по поимке мигрантов рядом с белорусской границей