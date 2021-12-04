https://ria.ru/20211204/migranty-1762188211.html

Как СБУ ловит мигрантов по полям. Видео

Учения СБУ по борьбе с мигрантами на белорусской границе показали на видео - РИА Новости, 04.12.2021

Как СБУ ловит мигрантов по полям. Видео

Служба безопасности Украины опубликовала на своем YouTube-канале видео масштабных учений на границе с Белоруссией, направленных на отработку противодействия... РИА Новости, 04.12.2021

2021-12-04T17:04

2021-12-04T17:04

2021-12-04T17:35

в мире

украина

белоруссия

польша

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/04/1762187522_0:11:600:349_1920x0_80_0_0_c79d65340c319cb9308bdf5f38792506.png

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Служба безопасности Украины опубликовала на своем YouTube-канале видео масштабных учений на границе с Белоруссией, направленных на отработку противодействия проникновению нелегальных мигрантов в страну.На кадрах показана работа силовиков и различные маневры с применением спецтехники, в том числе авиации.В ноябре у границы Белоруссии и Польши собралась группа мигрантов, в основном курдов, — свыше двух тысяч человек. Беженцы несколько раз пытались пересечь границу с Польшей, но польские силовики применили против них спецсредства и силу.Власти Белоруссии подготовили для размещения мигрантов находящийся неподалеку от приграничного пункта пропуска транспортно-логистический центр.

https://ria.ru/20211128/nagnetanie-1761171649.html

украина

белоруссия

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, белоруссия, польша, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии