16:43 04.12.2021 (обновлено: 16:46 04.12.2021)
Самолет с мигрантами вылетел из Минска в Ирак
Самолет Iraqi Airways с 419 мигрантами вылетел из Минска в Ирак
© РИА Новости / Павел БедняковБеженцы в международном аэропорту Минска в ожидании вывозных рейсов авиакомпании Iraqi Airways
МИНСК, 4 дек - РИА Новости. Самолет иракской авиакомпании Iraqi Airways, который доставит почти 420 иракских мигрантов из Белоруссии на родину, ранее безуспешно пытавшийся попасть в ЕС, вылетел из белорусского аэропорта в Эрбиль, свидетельствуют данные онлайн-табло вылетов и прилетов на сайте Национального аэропорта "Минск".
Согласно данным онлайн-табло, из аэропорта Минска вылетел Boeing 747 иракской авиакомпании в Эрбиль.
"На сегодняшний вывозной рейс авиакомпании Iraqi Airways Минск-Эрбиль зарегистрировано 419 пассажиров: 415 взрослых и 4 ребенка до 2 лет", - сообщили в пресс-службе аэропорта.
В ноябре у границы Белоруссии и Польши сформировалась группа мигрантов, в основном курдов, которая насчитывала свыше 2 тысяч человек. Мигранты попытались прорвать границу с Польшей в пункте пропуска "Брузги" в Гродненской области (с польской стороны - "Кузница"), но попытку остановили польские силовики с помощью спецсредств. Власти Белоруссии подготовили для размещения мигрантов находящийся неподалеку от приграничного пункта пропуска транспортно-логистический центр.
26 ноября, 12:25Лукашенко пообещал помочь желающим мигрантам вернуться на родину
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике, кроме двухтысячного лагеря беженцев в торгово-логистическом центре у границы с Польшей, могут находиться еще около 2-3 тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока. При этом ранее около тысячи мигрантов, по его словам, добровольно вернулись на родину. Мигранты возвращаются как эвакуационными рейсами, так и в индивидуальном порядке. Вместе с тем находящиеся в торгово-логистическом центре беженцы, по данным белорусских властей, в целом пока не изъявляют желания возвращаться на родину, ожидают гуманитарного коридора в страны ЕС.
Литва, Латвия и Польша в последнее время сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. В Минске заявили, что не являлись организаторами миграционного кризиса. Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.