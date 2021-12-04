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https://ria.ru/20211204/migranty-1762179996.html
В аэропорт Минска прибыл самолет, чтобы вывезти мигрантов в Ирак
В аэропорт Минска прибыл самолет, чтобы вывезти мигрантов в Ирак - РИА Новости, 04.12.2021
В аэропорт Минска прибыл самолет, чтобы вывезти мигрантов в Ирак
Самолет иракской авиакомпании Iraqi Airways, который доставит иракских мигрантов из Белоруссии на родину, прибыл в белорусский аэропорт, свидетельствуют данные... РИА Новости, 04.12.2021
2021-12-04T15:32
2021-12-04T15:32
в мире
белоруссия
минск
польша
александр лукашенко
iraqi airways
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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МИНСК, 4 дек - РИА Новости. Самолет иракской авиакомпании Iraqi Airways, который доставит иракских мигрантов из Белоруссии на родину, прибыл в белорусский аэропорт, свидетельствуют данные онлайн-табло вылетов и прилетов на сайте Национального аэропорта "Минск".Согласно данным онлайн-табло, в аэропорту Минска совершил посадку Boeing 747 иракской авиакомпании, он прилетел из Багдада.Вылет рейса Iraqi Airways из минского аэропорта в Эрбиль запланирован на 15.45 (совпадает с мск), регистрация пассажиров на рейс уже завершена. Рейс сдвинулся на два часа по сравнению с изначальными планами.В ноябре у границы Белоруссии и Польши сформировалась группа мигрантов, в основном курдов, которая насчитывала свыше 2 тысяч человек. Мигранты попытались прорвать границу с Польшей в пункте пропуска "Брузги" в Гродненской области (с польской стороны - "Кузница"), но попытку остановили польские силовики с помощью спецсредств. Власти Белоруссии подготовили для размещения мигрантов находящийся неподалеку от приграничного пункта пропуска транспортно-логистический центр.Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике, кроме двухтысячного лагеря беженцев в торгово-логистическом центре у границы с Польшей, могут находиться еще около 2-3 тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока. При этом ранее около тысячи мигрантов, по его словам, добровольно вернулись на родину. Мигранты возвращаются как эвакуационными рейсами, так и в индивидуальном порядке. Вместе с тем находящиеся в торгово-логистическом центре беженцы, по данным белорусских властей, в целом пока не изъявляют желания возвращаться на родину, ожидают гуманитарного коридора в страны ЕС.Литва, Латвия и Польша в последнее время сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. В Минске заявили, что не являлись организаторами миграционного кризиса. Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
https://ria.ru/20211203/migranty-1762021173.html
https://ria.ru/20211203/granitsa-1762010014.html
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в мире, белоруссия, минск, польша, александр лукашенко, iraqi airways, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
15:32 04.12.2021
 
В аэропорт Минска прибыл самолет, чтобы вывезти мигрантов в Ирак

Онлайн-табло: в аэропорт Минска прибыл самолет, чтобы вывезти мигрантов в Ирак

© РИА Новости / Павел БедняковИракский паспорт в руке одного из беженцев, ожидающих в международном аэропорту Минска вывозных рейсов авиакомпании Iraqi Airways
Иракский паспорт в руке одного из беженцев, ожидающих в международном аэропорту Минска вывозных рейсов авиакомпании Iraqi Airways - РИА Новости, 1920, 04.12.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
Читать ria.ru в
МИНСК, 4 дек - РИА Новости. Самолет иракской авиакомпании Iraqi Airways, который доставит иракских мигрантов из Белоруссии на родину, прибыл в белорусский аэропорт, свидетельствуют данные онлайн-табло вылетов и прилетов на сайте Национального аэропорта "Минск".
Согласно данным онлайн-табло, в аэропорту Минска совершил посадку Boeing 747 иракской авиакомпании, он прилетел из Багдада.
Беженцы в центре временного содержания мигрантов, оборудованном в логистическом центре в пункте пропуска Брузги - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
3 декабря, 14:43
В Венгрии заявили о провале политики интеграции мигрантов в ЕС
Вылет рейса Iraqi Airways из минского аэропорта в Эрбиль запланирован на 15.45 (совпадает с мск), регистрация пассажиров на рейс уже завершена. Рейс сдвинулся на два часа по сравнению с изначальными планами.
В ноябре у границы Белоруссии и Польши сформировалась группа мигрантов, в основном курдов, которая насчитывала свыше 2 тысяч человек. Мигранты попытались прорвать границу с Польшей в пункте пропуска "Брузги" в Гродненской области (с польской стороны - "Кузница"), но попытку остановили польские силовики с помощью спецсредств. Власти Белоруссии подготовили для размещения мигрантов находящийся неподалеку от приграничного пункта пропуска транспортно-логистический центр.
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Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике, кроме двухтысячного лагеря беженцев в торгово-логистическом центре у границы с Польшей, могут находиться еще около 2-3 тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока. При этом ранее около тысячи мигрантов, по его словам, добровольно вернулись на родину. Мигранты возвращаются как эвакуационными рейсами, так и в индивидуальном порядке. Вместе с тем находящиеся в торгово-логистическом центре беженцы, по данным белорусских властей, в целом пока не изъявляют желания возвращаться на родину, ожидают гуманитарного коридора в страны ЕС.
Литва, Латвия и Польша в последнее время сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. В Минске заявили, что не являлись организаторами миграционного кризиса. Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
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В миреБелоруссияМинскПольшаАлександр ЛукашенкоIraqi AirwaysСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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