https://ria.ru/20211204/migranty-1762179996.html

В аэропорт Минска прибыл самолет, чтобы вывезти мигрантов в Ирак

В аэропорт Минска прибыл самолет, чтобы вывезти мигрантов в Ирак - РИА Новости, 04.12.2021

В аэропорт Минска прибыл самолет, чтобы вывезти мигрантов в Ирак

Самолет иракской авиакомпании Iraqi Airways, который доставит иракских мигрантов из Белоруссии на родину, прибыл в белорусский аэропорт, свидетельствуют данные... РИА Новости, 04.12.2021

2021-12-04T15:32

2021-12-04T15:32

2021-12-04T15:32

в мире

белоруссия

минск

польша

александр лукашенко

iraqi airways

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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МИНСК, 4 дек - РИА Новости. Самолет иракской авиакомпании Iraqi Airways, который доставит иракских мигрантов из Белоруссии на родину, прибыл в белорусский аэропорт, свидетельствуют данные онлайн-табло вылетов и прилетов на сайте Национального аэропорта "Минск".Согласно данным онлайн-табло, в аэропорту Минска совершил посадку Boeing 747 иракской авиакомпании, он прилетел из Багдада.Вылет рейса Iraqi Airways из минского аэропорта в Эрбиль запланирован на 15.45 (совпадает с мск), регистрация пассажиров на рейс уже завершена. Рейс сдвинулся на два часа по сравнению с изначальными планами.В ноябре у границы Белоруссии и Польши сформировалась группа мигрантов, в основном курдов, которая насчитывала свыше 2 тысяч человек. Мигранты попытались прорвать границу с Польшей в пункте пропуска "Брузги" в Гродненской области (с польской стороны - "Кузница"), но попытку остановили польские силовики с помощью спецсредств. Власти Белоруссии подготовили для размещения мигрантов находящийся неподалеку от приграничного пункта пропуска транспортно-логистический центр.Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике, кроме двухтысячного лагеря беженцев в торгово-логистическом центре у границы с Польшей, могут находиться еще около 2-3 тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока. При этом ранее около тысячи мигрантов, по его словам, добровольно вернулись на родину. Мигранты возвращаются как эвакуационными рейсами, так и в индивидуальном порядке. Вместе с тем находящиеся в торгово-логистическом центре беженцы, по данным белорусских властей, в целом пока не изъявляют желания возвращаться на родину, ожидают гуманитарного коридора в страны ЕС.Литва, Латвия и Польша в последнее время сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. В Минске заявили, что не являлись организаторами миграционного кризиса. Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211203/migranty-1762021173.html

https://ria.ru/20211203/granitsa-1762010014.html

https://ria.ru/20211202/sanktsii-1761916810.html

белоруссия

минск

польша

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в мире, белоруссия, минск, польша, александр лукашенко, iraqi airways, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии