15:56 04.12.2021 (обновлено: 16:04 04.12.2021)
В МИД призвали Запад к диалогу с Минском по разрешению кризиса с мигрантами
Представитель МИД Захарова призвала Запад к отказу от санкций против Минска
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Новые санкции стран Запада против Белоруссии незаконны и негуманны, Россия решительно их осуждает, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Решительно осуждаем новые ограничительные меры против Белоруссии, которые были синхронно приняты 2 декабря США, Евросоюзом, Великобританией и Канадой. Данные санкции являются нелегитимными, как любые рестрикции, вводимые в обход Совета Безопасности ООН. Они носят антигуманный характер в силу их негативного влияния на жизнь простых белорусских граждан", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.
Она подчеркнула, что принятое Западом решение "отличается крайним цинизмом".
"С его помощью страны Запада пытаются наказать Белоруссию за миграционный кризис, который был вызван их собственной политикой "экспорта демократии" в страны Ближнего Востока и Северной Африки", - заявила Захарова.
Представитель МИД заявила, что Москва призывает Запад к отказу от санкций и диалогу с Минском по урегулированию кризиса с мигрантами.
"История предыдущих миграционных кризисов показывает, что их решение можно достичь только путем тесного взаимодействия между странами исхода, транзита и назначения мигрантов. Призываем государства Запада отказаться от "двойных стандартов" и политики нелегитимного санкционного давления, проявить цивилизованный подход и приступить к практическому урегулированию миграционного кризиса в сотрудничестве с властями Республики Беларусь", - заявила Захарова в своем комментарии.
"Лицемерие этих санкций еще более очевидно на фоне продолжающихся грубейших нарушений прав человека и прав беженцев в самих странах Запада. Польша и Литва вероломно отказываются выполнять международные обязательства по допуску на свою территорию соискателей убежища. Факты жестокого обращения польских и литовских пограничников и военных с мигрантами задокументированы профильными структурами ООН, Совета Европы и Агентством пограничной и береговой охраны Евросоюза "Фронтекс", - заявила Захарова в комментарии, опубликованном на сайте МИД РФ.
Она отметила, что в этой ситуации "наши белорусские друзья, напротив, несмотря на незаконные санкции и огульные обвинения в свой адрес, демонстрируют гуманное отношение к находящимся на их территории беженцам".