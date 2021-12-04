https://ria.ru/20211204/mid-1762181693.html

В МИД призвали Запад к диалогу с Минском по разрешению кризиса с мигрантами

В МИД призвали Запад к диалогу с Минском по разрешению кризиса с мигрантами - РИА Новости, 04.12.2021

В МИД призвали Запад к диалогу с Минском по разрешению кризиса с мигрантами

Новые санкции стран Запада против Белоруссии незаконны и негуманны, Россия решительно их осуждает, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 04.12.2021

2021-12-04T15:56

2021-12-04T15:56

2021-12-04T16:04

в мире

белоруссия

москва

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

литва

варшава

совет европы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1c/1756751152_0:0:3243:1825_1920x0_80_0_0_9a634d50c978a246cd12c4c80199e788.jpg

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Новые санкции стран Запада против Белоруссии незаконны и негуманны, Россия решительно их осуждает, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Решительно осуждаем новые ограничительные меры против Белоруссии, которые были синхронно приняты 2 декабря США, Евросоюзом, Великобританией и Канадой. Данные санкции являются нелегитимными, как любые рестрикции, вводимые в обход Совета Безопасности ООН. Они носят антигуманный характер в силу их негативного влияния на жизнь простых белорусских граждан", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.Она подчеркнула, что принятое Западом решение "отличается крайним цинизмом"."С его помощью страны Запада пытаются наказать Белоруссию за миграционный кризис, который был вызван их собственной политикой "экспорта демократии" в страны Ближнего Востока и Северной Африки", - заявила Захарова.Представитель МИД заявила, что Москва призывает Запад к отказу от санкций и диалогу с Минском по урегулированию кризиса с мигрантами."История предыдущих миграционных кризисов показывает, что их решение можно достичь только путем тесного взаимодействия между странами исхода, транзита и назначения мигрантов. Призываем государства Запада отказаться от "двойных стандартов" и политики нелегитимного санкционного давления, проявить цивилизованный подход и приступить к практическому урегулированию миграционного кризиса в сотрудничестве с властями Республики Беларусь", - заявила Захарова в своем комментарии.По ее словам, Москва надеется, что международные организации заставят Польшу и Литву прекратить издеваться над мигрантами."Лицемерие этих санкций еще более очевидно на фоне продолжающихся грубейших нарушений прав человека и прав беженцев в самих странах Запада. Польша и Литва вероломно отказываются выполнять международные обязательства по допуску на свою территорию соискателей убежища. Факты жестокого обращения польских и литовских пограничников и военных с мигрантами задокументированы профильными структурами ООН, Совета Европы и Агентством пограничной и береговой охраны Евросоюза "Фронтекс", - заявила Захарова в комментарии, опубликованном на сайте МИД РФ.Она отметила, что в этой ситуации "наши белорусские друзья, напротив, несмотря на незаконные санкции и огульные обвинения в свой адрес, демонстрируют гуманное отношение к находящимся на их территории беженцам"."Рассчитываем, что международные структуры примут необходимые меры воздействия на Варшаву и Вильнюс, которые заставят их прекратить издевательства над мигрантами", - добавила Захарова.

https://radiosputnik.ria.ru/20211204/belorussiya-1762154603.html

белоруссия

москва

россия

литва

варшава

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, белоруссия, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, литва, варшава, совет европы, евросоюз, мария захарова